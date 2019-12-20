【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第3話 和平祭典

【新櫻花大戰．攻略（第3話 和平祭典）】接下來帶來第3話「和平祭典」的故事攻略流程，以及各主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

為了存亡，眾人被迫要參予「華擊團大戰」外，更要以勝出以保留花組。而神山需要率領眾人於第一戰中，面對強勁的對手「上海華擊團」，最後戰況又如何呢？今回繼續為大家帶來「第3話 和平祭典」的基本流程以及最住對答，還有首次「華擊團大戰」的基本戰法。

柏林華擊團已2連霸。花組最強的對手（遊戲截圖）

提升好感度來提升戰鬥力

《新櫻花大戰》與以往一樣，每一章節都分為AVG故事模式及後半段的戰鬥模式，前段AVG模式中玩家就要操作男主角神山誠十郎，在帝都大劇場內與不同女主角對話及互動，選對正確的答案便可以提角女主角們的好感度，從而提高後半部戰鬥的戰力（當然亦會影響最後各女主角的ending）。

與櫻的距離大幅拉近（遊戲截圖）

新櫻花大戰最佳對答流程：第3話 和平祭典

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新櫻花大戰攻略流程：第3話 和平祭典

1. 華擊團大戰即將展開，神山與各華擊團的成員打招呼

2. 先後在帝劇與小龍二人，以及前往「大帝國酒店」與亞瑟及黑騎士「蘭斯洛特」見面

3. 回去帝劇與「艾麗絲」及「瑪洛麗特」見面

4. 前往2F資料室與庫拉麗絲見面，發生與瑪洛麗特吵架場面

5. 再跟庫拉麗絲對話，在書架上選擇三本書作參考，包括「拿坡里假期」、「跑吧，武藏」及「E語言程式設計」。然後再與她對話來提升好感

6. 前往經理室與薰對話，希望神山協助購買點心。此時前往車站的帝都饅向裕美購入點心。之後拎回去給薰，便可以提升好感

7. 於小店與小町對話，她希望薰可以批准她開發新產品。接著回去經理室與薰對話，選擇「堇小姐與鋼筆」後，回去小店與小町對話後便可以提升她好感

8. 在帝劇中與不同角發生不同事件後，最後前往「休息室」中與郁對話

9. 在1F舞台可以看到櫻練習的事件

10. 前往地下機甲庫與令士對話後，他希望神山為他找到「四葉草」

11. 在中庭找到3張紙碎，原來是庫拉麗絲的寫紀錄。然後她會建議神山前往「三笠紀念公園」找尋

12. 在公園中央與藍衣小妹妹對話，選擇「成為我的東西吧」（其實隨意都得），便可以取得「四葉草」

13. 回去將四葉草交給令士，便可以開啟「小戰」的功能（可以隨時進入模擬戰鬥模式中，與不同女主角一起戰鬥提升好感度及戰力）

14. 華擊團大戰展開前，在帝劇中與不同女主角發生事件（當中有庫拉麗絲出浴事件發生）

15. 翌日華擊團大戰前，神山選擇2位女主角一同戰鬥，而第2位則是戰鬥中可以轉換的角色

16. 華擊團大戰主要分為2個部份，首個部份是「三盤兩勝」制的搶分賽，在5分鐘限時之內鬥打倒最多、最高分的敵人。建議開始時便前衝一口氣打爆大堆小嘍囉（建議第3位女主角是初穗，因為攻擊力高及範圍大，可一口氣消滅不少敵人），然後中段時便要以「金色」敵人為破壞優先，後段餘下1分半鐘時，才以巨大敵人為目標。要取下兩盤勝仗不太困難

17. 第二場戰鬥便要與「上海華擊團」三機戰鬥，先以「郁」及「三號機」為目標，將此二機打破。基本上利用「按R1」不段迴避，進入「bullet time」（慢動作無敵模式）時立刻反擊，以此戰法不難打敗他們。同時完成第三章