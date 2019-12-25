【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第5話 櫻歸故里

【新櫻花大戰．攻略（第5話 櫻歸故里）】被夜叉突襲的帝劇，需要花多個月才可以修復，可是最大的問題始終是櫻的光武被破壞至不能動...接下來第5話「櫻歸故里」的故事攻略流程。再為各主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

帝劇舞台被夜叉破壞後，似乎難以在短時間之內修復，聖誕的舞台劇表演似乎亦要被逼取消...不止劇場的問題，就連天宮櫻因為其光武被破壞以及夜叉竟然懂得使出「真宮寺」家族的必殺技，令她身心都非常傷心...今回繼續為大家帶來「第5話 櫻歸故里」的基本流程以及最住對答。

新櫻花大戰最佳對答流程：第5話 櫻歸故里 Part 1

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新櫻花大戰最佳對答流程：第5話 櫻歸故里 Part 2

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新櫻花大戰攻略流程：第5話 櫻歸故里

1. 櫻深受打擊，就連神山及最好朋友初穗的說話也聽不下去

2. 在帝劇中與花組對話，眾人都十分擔心櫻的狀態

3. 收到堇的訊息指升降機的密碼已改，提醒神山有空時去確認一下

4. 乘電梯下去作戰指令室，發現安娜史塔西亞

5. 發生對話事件，三次對話順序搜身「臀部 x 3」＞「口＞頭髮尾」；「頭髮＞口＞左手腕輪＞腰間口袋」；「頭髮＞口」

6. 因為被櫻的說話傷了的初穗，神山決定去找她談一談（中間出現緊急出擊戰，以及不同地方與其他角色對話）

7. 先去「銀座大街」（扮劇象君宣傳）發現初穗，前往車站的饅頭店食了可疑饅頭後，裕美壩手叫初穗過來對話

8. 神山與櫻回鄉，二人發生不少事件後，卻因為一些事情又鬧翻了，神山先行回去帝劇

9. 回到帝劇遇到十分擔心櫻的初穗，之後與堇報告事件

10. 翌日，神山被薊叫醒後得知初穗不知去向，似乎去了櫻的故鄉

11. 神山立刻動身前往，看到初穗與櫻正在爭執中

12. 被打暈了的神山，醒過後與櫻和好後，自己先行回去帝劇之中

13. 在帝劇中與花組眾人對話

14. 其中與前往薊的房間時發生對話溝通事件

15. 順序調查左邊木頭＞薊的衣服＞口x2發生事件

16. 薊隱藏後，調查桌上的饅頭後，便引到她的衣袖突出來，發現她藏身於上方吊燈

17. 完成眾人的事件後神山回去房間休息，準備第二場的華擊團大戰

18. 就在戰前，櫻趕回來了，而且堇為了她準備了新的光武

19. 與之前一樣，先來三盤兩勝的搶分賽，在5分鐘限時之內鬥打倒最多、最高分的敵人。建議開始時便前衝一口氣打爆大堆小嘍囉（建議第3位女主角是初穗，因為攻擊力高及範圍大，可一口氣消滅不少敵人），然後中段時便要以「金色」敵人為破壞優先，後段餘下1分半鐘時，才以巨大敵人為目標。要取下兩盤勝仗不太困難

20. 第二戰，櫻跟神山等人會分開對付蘭斯洛特及亞瑟，同樣多使用「按R1」不段迴避，進入「bullet time」（慢動作無敵模式）時立刻反擊，以此戰法不難打敗他們。

21. 回到帝劇，神山再向櫻道歉，而且更說已經回憶起曾經對她的約定