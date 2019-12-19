PS4 Slim 聖誕大特賣　最平1400元連 PS4 Pro 都激減！邊到咁抵？

PS5 預計明年年尾就會推出，而餘下的一年多時間，其實就是入手 PS4 最後，以及最便宜的時機。適逢聖誕節到來，SIEH 官方推出節日限時優惠，不過筆者發現，原來還有一個地方可以入手更平的 PS4 主機，最抵只需約 $1,400，馬上話你知入手方法。

BIC CAMERA 限時優惠

日本 BIC CAMERA 推出限定 PS4 優惠，在 12 月 19 日至 2020 年 1 月 5 日期間，PS4 Slim 500GB／1TB、PS4 Pro 1TB 全部減 10,000 日圓，最便宜的 PS4 Slim 500GB 只需 19,980 日圓（不含稅）（約 $1,420）。參考網上二手 PS4 Slim 500GB 的價格，過了保養的大約落在 $1,300-$1,500 之間，如果這段時間去日本的讀者，行李箱又有位的話，這個價錢買到一手 PS4 Slim 真的頗吸引。

PS4 Slim 500GB／1TB、PS4 Pro 1TB 全部減 10,000 日圓。注意：日版主機在香港沒有保養（BIC CAMERA 繁體中文 FB 圖片）

網上查看庫存

現在才買 PS4？應該有不少人存有這個疑問，已有 PS4 的玩家都正在等 PS5 推出，當然不會無故換一部新的 PS4。根據以往經驗，就算 PS5 推出，也有很多人會等第一水過去（QC 問題），或等 PS5 有多一點遊戲才正式入手。而在新舊主機過渡期間，部分遊戲會同時推出兩個版本，因此 PS4 的壽命並不是 PS5 推出就完結（筆者估計仍有約 2 年），如果從未有過 PS4 或本身部機「壞壞地」的話，現在買／換部 PS4 實不算遲。

如果大家怕去到才沒貨，白行一趟的話，其實 BIC CAMERA 可以在網上查看各間門市的庫存，以及預留有關的貨品。（點圖放大查看方法）

BIC CAMERA 官網（按此進入）

行貨都有勁抵優惠？

如果在以上期間不在日本旅遊，買不到日版機的話，其實香港 SIEH 也有限時節日優惠。由 12 月 13 日至 2020 年 1 月 5 日期間，在官方銷售點買任何型號 PS4 Pro 或 PS4 即減 $700。在 PlayStation 香港官網看，PS4 Slim 1TB 只售 $1,780，不過 Sony 官網已經沒有 500GB 版本。

SIEH 官方優惠（點圖放大睇）：

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SIEH 「PlayStation 節日限時優惠」官網（按此進入）