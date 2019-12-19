【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍攻略 安定兩場達成度LV16過關方法

【MHW ICEBORNE 攻略】特別緊急任務冥赤龍已經開放，以下送上攻略，助大家安定通關刷覺醒武器。

冥赤龍任務玩法和絢輝龍（舊稱爛輝龍）頗為相似，由集會所內16人共用進度，攻略期間可藉著破壞部位及達成指定條件來提升達成度，達成度越高討伐成功時獲得的報酬就越好。一般來說兩場就可打完一條，耗時需要30分鐘左右。

和絢輝龍一樣可以在受付娘處查看進度。

+ 2

今次要達成16級比絢輝龍要來得簡單，沒有太多gimmick要解，只要將冥赤龍全身上下部位都爆完，以及用盡三層地脈的能量便可。而地脈能量是由全集會所共用，只要對冥赤龍造成一定傷害之後牠便會吸取能量，因此只要一直對牠造成傷害便可以，用力打不要死就行了。如果集會所內有3~4隊認真打的獵人，基本上都是必定達成。

圖 如果由一開始參與調查（由達成度等級1開始）可獲額外兩個金色報酬。

值得一提是不論近戰還是遠攻，打手和腳都是相對容易和安定，然而4隻腳加起來的破壞分數也只有80分（每隻20），如果貪方便只打手腳沒有破壞其他部位的話，會令完成度不足而使得討伐成功後獲得的報酬減少；因此戰鬥中最重要不是打傷害而是破壞部位。

然而冥赤龍的部位破壞值非常高，特別尾是硬得不像樣（斷尾有120分另外可剝取兩次，所以還是建議一定要斷）；如果第一場沒有破壞好各個部位的話，來到第二場時由於已用過地脈能量，冥赤龍很快就會轉去第三區，有可能發生打太快結果沒來得及破壞部位便已討伐成功，最後雖然過關但達成卻不高的情況。

達成度16級（滿等）方法

幸好冥赤龍不像絢輝龍般需要提升調查度才能更易破壞部位，只要用力打就能爆部位了。建議整個流程是第一場先盡量破完（手腳以外的）所有部位，然後第二場就可盡情輸出斬殺過關。可以考慮配兩套裝備，一套是配滿破壞王，在第一場用來破壞部位，另一套則配全輸出在第二場盡快斬殺。輸出方面不用太擔心，就算全隊都未有冥赤龍的覺醒武器，在地脈能量耗盡下20分鐘內也可安定過關不會斬不到（除非3貓啦）。另外是斬殺時可多用毒，能對冥赤龍造成極大量傷害，兩個毒煙霧球就可令牠中毒第一次。

不用耗盡第三層的能量也足夠達成LV16，算是比較寬鬆。

建議找幾位朋友組隊，組不滿4人也最少要3人（街場要部位全破還是有一定難度）；一個人拿輕/重弩射徹甲榴彈打頭，然後兩人斷尾（建議大劍 / 太刀 / 斬斧，試過雙刀也能斷但較吃力），最後一人可用任意遠攻（建議速射屬性彈，或者拿徹甲也可）或蟲棍等來破翼和背。如果有兩個切斷系大約10分鐘可以斷尾（對尾就是那麼硬），斷完尾就可回去幫忙爆頭（雖然一般來說破壞王徹甲就夠爆了），順利的話一場便可破完全身，第二場就變得相當輕鬆了。

圖注意尾巴是根部近屁股位置才弱斬屬性（打得出橙字），因此斷尾時請砍深一點，盡量貼近根部。

還有就是要注意和絢輝龍一樣，如果斬殺期間同集會所其他隊伍成功討伐，而自己卻3貓/超時任務失敗的話，討伐也會直接結束，這樣就拿不到斬殺的500分了，大概只能以LV 11~12完結，拿少很多報酬，安定過關最重要。

各區戰鬥重點 / 招式解說

基本動作和先行版時差不多，可參考一下之前的文章：

【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍終極BOSS調查任務玩法介紹

比較需要注意的招式有：

鎖定咀炮：

和一般咀炮不同處在於會持續追蹤玩家（頭會跟著玩家位置來轉），延時幾次後才發射，無法跑步避開（翻滾可以但是需要非常極限的時機），最安全還是收刀看準時間飛撲。

+ 2

審判時刻：

捕捉一位玩家，叼走玩家飛上半空再以零距離咀炮將玩家射落地，這招必定會令玩家瀕死，然後玩家一起身就會被咀炮留在地上的火焰燒死，換言之沒有隊友的粉塵救援或是精靈加護等保命技能的話是必定貓車，見到隊友被捉時就多多灑粉塵救人吧。（強烈建議帶滿落陽草的花和不死蟲來合大粉塵）

+ 3 + 2

二連拍尾：

冥赤龍揮尾常常會連揮兩次，很多時用太刀見切第一次後就被第二次打到，雖然威力不高但十分討厭。

縮退炮安全位置判斷：

有時縮退炮的落地不太好判斷哪個位置才是安全，小技巧是除了可以看石柱旁的氣流外，也可以用手掣的震動來判斷，手掣在震就是未能迴避，走到安全位置後手掣就不會再震了。

各層簡要重點：

第一層有落石和陷阱，但是第一區很難控制冥赤龍的位置，用到就用，對爆翼和背有很大幫助，但用不到也就隨緣吧。（不用陷阱也可打爆所有部位）

第二層幾個位置有段差可以跳斬，建議至少騎一次（最好兩次），用大劍跳一兩次就能騎；切斷系的朋友騎了的話可跳到尾巴才斬。

第三層冥赤龍會多次使出縮退炮，記得時常留意小地圖的石柱位置。另外是對冥赤龍造成一定傷害後可令其進入超解放模式，全身肉質都會變軟，是輸出的好機會；同時只有在此模式下才能破壞其胸口（但應該不用破胸口也能完成達成度LV16，需要進一步考証），打胸口的話用大劍或盾斧等打點較高或是散彈重弩會比較容易。

還在就是在第三層冥赤龍使出一次縮退炮後地面會有一些綠色的火山氣體，將冥赤龍引到氣體上再自己攻擊地面（隨便斬一刀即可）便能引爆氣體，對冥赤龍造成1000傷害+高機率倒地，可多多運用。

完成任務可獲得冥赤龍武器以及強化這些覺醒武器用的龍光石，玩法請見另文詳述。