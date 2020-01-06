Darksiders 1、2集 STEEP極地滑雪 EPIC Games免費Game教你點攞

【EPIC Games 免費遊戲 Darksiders】新年剛到，PC遊戲訂閱平台EPIC Games一口氣送3款免費遊戲，包括THQ的經典動作RPG《Darksiders》第一及第二集，與Ubisoft極限運動遊戲《Steep》，全部免費玩！

EPIC Games送出《Darksiders Warmastered Edition》、《Darksiders II Deathinitive Edition》及《Steep》作為新年禮物！

《暗黑血統》系列首部曲：《Darksiders Warmastered Edition》，玩家作為末日四騎士之首：War，穿梭地獄及天堂，與邪魔在永恆戰爭中互相殺戮，但受制於Charred Council（焦灼議會）之下，玩家反過來被其他3位末日騎士攻打及追殺。

《Darksiders》影片

系列的第二集《Darksiders II Deathinitive Edition》，War終於被收服及囚禁於焦灼議會中，玩家將成為另一末日騎士Death，於其他尚存騎士在自由的動作冒險世界拯救War！

《Darksiders II》影片

而最後一款免費遊戲，Ubisoft出品的《Steep》，以阿爾卑斯山作為開放世界的極限運動挑戰遊戲，在山脈中不同地區挑戰包括單板滑雪、雙板滑雪、滑翔傘、速度滑翔衣等雪山運動征服各區選手，成為極限雪地運動世界冠軍！

《Steep》影片

免費遊戲取得方法

首先【點擊進入】EPIC Games網站免費遊戲網站

EPIC Games免費遊戲取得步驟【點圖放大】

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以上3款遊戲免費下載時間至2020年1月10日凌晨12點為止，玩家把握機會截止前下載吧！