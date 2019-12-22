【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍武器 全覺醒能力一覽

【MHW ICEBORNE 攻略】冥赤龍武器有專用的強化系統「覺醒能力」，因而令得冥赤龍武器在強力之外玩法和配置也相當多元化，以下整壓全冥赤龍武器覺醒能力以便參考。

基本規則：

1. 覺醒能力最多可裝備5個，可重覆、可替換。

2. 裝備複數相同覺醒能力時效果會直接疊加。

3. 最多只能有1個6星覺醒能力，換言之最多只能有合共6/5/5/5/5共26級覺醒能力。

4. 6星覺醒能力無法直接追加，需要武器既有的5星能力強化獲得（待進一步驗証）。

5. 防具套裝效果的覺醒能力只可裝配一個（不想要時也可替換成其他能力）。

【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍覺醒武器系統詳解 識發光型到震

全覺醒能力效果：

攻擊力強化：

注意大劍和大錘的攻擊力強化效果是比其他武器稍低。

大劍和大錘的攻擊力強化效果比其他武器稍低（5級和6級時分別為9和14）

防禦力強化：

應該沒有人會用的防禦力強化

會心率強化：

鑲嵌插槽：

屬性攻擊強化：

狀態異常強化：

斬味強化：

關於斬味方面比較複雜，除了覺醒能力本身提升斬味的效果外還有和匠的互動，這裡直接借用NGA的資料圖片給大家參考：

來源：https://nga.178.com/read.php?tid=19684365&rand=394

武器專用強化：

斬斧 - 減氣瓶

充能斧 - 榴彈瓶（2星） 將瓶的種類更變為榴彈瓶

銃槍 - 炮擊性能更變

輕弩 / 重弩

操蟲棍

獵蟲加成【發動】 - 更變為「獵蟲強化【氣・力】發動」（★★★★）

獵蟲加成【發動】- 更變為「獵蟲強化【體力回復、耐力強化】發動」（★★★）

弓

狩獵笛 - 音色改變