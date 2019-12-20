【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍覺醒武器系統詳解：識發光型到震

【MHW ICEBORNE 攻略】特別緊急任務冥赤龍已經開放，今次新增的冥赤龍武器除了有專用強化系統外，造型更是非常「煞食」，以下說明冥赤龍覺醒武器相關系統。

完成冥赤龍討伐，依據達成度等級後可獲得3~4把覺醒武器及龍光石作為報酬。報酬中至少會有一把是玩家正在裝備的武器類型；一個小秘技就是可以在領取報酬之前裝備想要的武器，便能確保至少得到一件同類武器，和玩家在任務中用來討伐的武器沒有關係。

冥赤龍是刷武器最佳任務！

冥赤龍安定達成度LV16方法請見下文：

【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍攻略 安定兩場達成度LV16過關方法

覺醒武器和絢輝龍的昇華武器不同在於今次不再區分稀有度和能力強弱，一種武器只有同一種基礎能力，唯一分別只有屬性和狀態異常值（冥赤龍武器必定有屬性/狀態異常，不能使用無擊）。而且每次都可由十幾把武器中選取想要的武器，基本上打幾場就可拿到想要的基底武器，不像之前那樣可能刷一兩百個小時都刷不出賊弩。

拿到武器之就後可以去工房處使用龍光石強化來提升覺醒等級，每提升一個等級都可以從三個隨機抽出的覺醒能力中選擇一個，一把武器最多可裝配5個覺醒能力。覺醒能力有1~6級，等級越高的覺醒能力效果越強，而一把武器只能有1個6級覺醒能力，換言之一把武器最多可以有6/5/5/5/5合其26級的覺醒能力。

如果抽出來的覺醒不合心意，可以選擇「累積」而不選取任何能力，雖然使用的龍光石不會返還，但是累積後下次抽取覺醒能力時獲得更高星數（稀有）覺醒能力的機會便會提升，累積次數越多提升率越大。另外帶著覺醒武器討伐冥赤龍時也可獲得累積次數。

使用龍光石來提升覺醒等級

破壞部位可獲得更多覺醒值。

注意抽出來的覺醒能力有分「強化」和「追加」，強化是將武器既有的覺醒能力升級，而追加才是為武器安置新的覺醒能力；因此如果你一開始已經計劃好想要的覺醒能力，例如說你想要屬攻強化，那麼在見到低星的「追加」屬攻強化能力時，也不妨先加到武器上，之後便更容易強化。

早些追加想要的覺醒能力，之後就更容易強化

關於套裝技能方面，覺醒武器如果有套裝技能效果，可視作一件裝備計，例如武器上面有銀火龍的真髓，那麼只需要穿3件（本來是4件）銀火龍防具即可發動套裝技能。而一把覺醒武器只能有一個套裝效果，不能重覆也不能多選。

有了套裝技能令配裝更加多元化，一些套裝技能很強但防具本身性能不理想的如炎皇龍（達人藝）和迅龍（真利刃）更容易配裝了；更重要是現在可以配出兩個3件的套裝技能，例如可同時配出轟龍（滿足感極意）和炎妃龍（整備整意），成為超強的奶媽配置這方面目前還很難說「最佳配置」是什麼，也很難「抄功課」，目前來說我覺得自己用得舒服就好，反正覺醒能力可以隨時洗和更換，到之後再參考其他人的流派也不遲。

覺醒等級去到23之後（只要用龍光石強化其實不難，大概2場就可以升到23級，當然是不嚴選覺醒能力的情況下）武器便會追加電競式RGB呼吸燈發光效果，顏色則是由武器的屬性而定，特別推薦龍屬和毒屬，暗紫色燈光配上武器紅色底色實在太潮了。

沒有最潮只有更潮

鍊金獲取覺醒武器和龍光石

由於討伐冥赤龍是目前獲取龍光石的唯一來源，因此刷得較勤力的獵人可能已經有大量冥赤龍素材在手上了；這些素材在造完冥赤龍防具之後就沒太大用途，而官方亦已安排了回收方法給大家，就去可以去鍊金婆婆處用冥赤龍素材來鍊成覺醒武器。不過每次鍊成都需要1000調查點數以及古龍的淨血，古龍的淨血打冥赤龍就有了，如果調查點數不足的話就多多解獎金吧。

同時多餘的覺醒武器也可以用來鍊成龍光石；刷很大或者使用武器種類比較少的獵人可多多利用。