PS5 vs Xbox Series X規格大比併！PS5看似慘敗其實有殺着？

【PS5 vs Xbox Series X】Sony（索尼）凌晨終於公開更多PS5主機規格，所謂「沒有比較就沒有傷害」，與Microsoft（微軟）Xbox Series X比較，牌面上規格明顯不足，有網民更直指「PS5慘輸Xbox」。但細看PS5規格，PS5看來還有「殺着」！

同為新世代主機，PS5與Xbox Series X一樣支援8K、4K 120Hz遊戲、USB外置硬碟、4K藍光光碟（Blu-ray）機，分別在沒有Xbox般的專用擴展SSD。

PS5概念圖。（網上設計圖片）

CPU方面，PS5是8核Zen2核心3.5GHz，Xbox Series X也是8核Zen2，頻率則有3.8GHz。而PS5與Xbox Series X最大差異，在於GPU方面。

GPU是影響遊戲畫質的關鍵，PS5只有36組CU單元，數量上比有52組CU單元的Xbox Series X少得多。

↓↓↓ Xbox Series X 機能整合 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

但別以為PS5在GPU上一定慘敗給Xbox Series X，事關PS5的GPU核心頻率達到2.23GHz，Xbox Series X則只有1.825GHz，明顯走不同路線。

PS5慘敗？非也～

不過Sony指出，頻率只是最高值，實際上是動態變化；至於頻率高會否在運行中降頻，Sony認為最壞情況下也只會小幅降頻，影響不大。

記憶體方面，PS5是16GB GDDR6，256-bit位寬，頻寬448GB/s；Xbox Series X也是16GB GDDR6，但分作10GB和6GB兩部份，前者頻寬560GB/s，後者頻寬336GB/s。數字上看，雖然兩者優劣難以比較，但PS5頻寬一致，看高一線。

硬碟方面，PS5用上PCIe 4.0硬碟，性能可達5.5GB/s，壓縮資料達8至9GB/s，比2.4GB/s（壓縮資料4.8GB/s）的Xbox Series X主機強。惟容量上， Xbox Series X有1TB SSD，PS5則只有825GB SSD。

就數據看，PS5與Xbox Series X各有優劣。不過說到底，遊戲主機是否受歡迎，除了硬體規格，還有多方面因素，例如價錢、推出日期、遊戲種類，甚至主機外形等。要確實比較PS5與Xbox Series X，有待更多官方公布了。

↓↓↓ PS5與Xbox Series X主機規格對比圖 ↓↓↓

來源：https://www.resetera.com/threads/side-by-side-official-next-gen-flagship-specs-xbox-series-x-and-ps5-spec-sheets.175808/

期望愈大 失望愈大

說回Sony於凌晨舉行的PS5新消息發布，可謂「期望愈大，失望愈大」。Sony周二（3月17日）突然宣布今日（3月19日）凌晨會公開PS5系統設計相關技術說明影片，不少人估計除了規格外，還會有外形、售價及推出日期等消息，結果全部欠奉，大失所望，唯一令人欣喜的，相信只有官方確認PS5可向下兼容PS4遊戲了。

↓↓↓ 官方確認PS5兼容PS4遊戲 ↓↓↓

另外，Sony為PS5開發了全新的SPU及音效技術，期望在電視機、喇叭和耳機上做出像真度高的3D音效，相信屆時打機會有一番新體驗！

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PS5價錢、推出日期、外形等傳聞整合

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元），外形則有以下推測：

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不過根據 Bloomberg 報道，由於PS5硬件短缺，以及使用 SSD、支援光線追蹤的AMD GPU，以及升級更快的RAM，成本價就已經約450美元（約港幣3495元），比2013年定價399美元的PS4（約港幣3099元）更高，未知最終定價會否比之前消息更高。

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