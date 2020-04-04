Resident Evil RE3生化危機攻略｜各種強敵對應方法

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【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲中各強敵對應方法。

利卡：

同樣可以緩步繞過，但Carlos不太缺子彈，整個流程也只得兩隻利卡，硬打也是可以。弱點是頭部，用Carlos肩撞反擊後再用突擊步槍射頭，約40發子彈可以擊殺。

觸手喪屍：

弱點是正面的眼和背後沒有骨架保護的後腦，但是你一瞄準正面時牠就會用骨架擋住正面弱點，十分討厭。極限打法是緊急迴避閃過觸手攻擊再射擊，但是判定時機很難掌握；較容易的方法是繞到喪屍背後再打後腦，手槍打6~8發或者散彈一兩發就能解決，或者直接用爆炸彈吹飛牠再跑過去。

Beta獵人：

弱點是打爆外殼後的頭部（會有螢光效果）。因為有即死攻擊所以非常危險，記得盡量保持距離。即死攻擊的準備動作是坐低身子然後舉高左手後再跳過來，被撲到就馬上Gameover。Carlos的話可以用肩撞反擊牠的其他攻擊後再打頭，但要小心不要亂撞，如果反擊失敗就很易被獵人馬上使出即死攻擊秒殺。Jill的話建議地雷彈/爆炸彈/硫酸彈2發（或者1發打出硬直後換散彈打，注意火炎彈無法令獵人硬直）解決；藝高人膽大的當然可以緊急迴避後再打頭，但還是用榴彈炮穩陣得多。

Gamma獵人：

火炎彈一發解決（不用打弱點，射中身體即可），沒難度可言。如果沒有或者想節省火炎彈（其實沒有需要，彈數很夠用），可以等Gamma獵人張開口之後用散彈射擊，4~5發左右可以擊殺。但小心如果站太近的話就算是散彈也無法擊退，會被直接吞食秒殺Gameover

蒼白頭髗（白色喪屍）：

接近無限體力，打倒了過一段時間又會爬起來，擒抱的攻擊力也特別高。弱點是頭部和移動速度慢。輔助難度下可以用火炎彈將牠燒成炭就不會再復活。標準或以上難度的話還是避免戰鬥較好，一隻就繞過去或者用散彈射頭打出硬直後衝過去，多的（其實只有地下實驗室一處）時候就直接用手榴彈/閃光彈/爆炸彈等開路。

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