Resident Evil RE3生化危機攻略｜全20隻查理公仔位置一覽

【生化危機3 攻略 查理公仔 Charlie Dolls 20隻 全位置】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲中全20隻查理公仔位置一覽。

查理公仔（Charlie Dolls）是上一集也有的收集元素，今集繼續健在，部份查理公仔收在一些極古惑的位置，沒有提示之下實在很難找。以下為全20隻查理公仔位置一覽。（按圖放大詳細及看地圖）

1. 在遊戲一開始用汽車撞完追跡者、Carlos來救你並帶你去地下鐵時，回頭上樓梯回到地面，公仔在兩個郵桶中間

2. 在市區甜甜圈店的微波爐旁邊

3. 在放有手槍紅點鏡的夾萬的房間內貨架上

4. 地鐵控制室的桌子底下

5. 地鐵變電站的控制室（安全屋）內的檔案櫃頂

6. 市區玩具店（需要破壞剪才能進入）的櫃上

7. 下水道實驗室外的鐵欄外面

8. 用電池包打開離開下水道的門後，上樓梯再轉身，公仔在門框上面

9. 在槍鋪取得鎖匙後開鐵閘進入屋子，公仔就在入屋一開門的櫃上，正常不會看漏。

10. 一到達警局觸發劇情後，向後走再轉右落樓梯到達庭園，公仔在園內地上。

11. 警局沒收品保管室最裡面的架上

12. 完成警局回到Jill時，安全屋外面走廊（有幾隻喪屍圍你）的櫈底

13. 打第二次追跡者的河邊，上橋之前汽車旁邊兩個木箱中間

14. 醫院上2樓的樓梯前旁邊的病床上，頗顯眼一般不會漏掉

15. 醫院2樓屋頂的冷氣機槽旁邊（因為打之前忘了截圖所以圖中沒有公仔）

16. 醫院2樓病房門邊的垃圾桶內，要走到很近再向下望才能看見

17. 由醫院前往地底實驗室途中一輪叉車（堆高機）上面

18. 地底實驗室要找3個保險絲的地區，有一個位置是側身穿過兩個貨架中間，公仔在穿過後右手邊架上

19. 疫苗機器房間旁邊的露台角落

20. 一號室驗室旁邊的小房間內