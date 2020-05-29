PS5官網突更新露玄機料下周內正式發布？遊戲、售價全曝光？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5消息多籮籮，據最新消息指出，Sony最快下周舉行線上發布會公開PS5遊戲陣容，而PS5官方網站近日亦突然更新，是預示了PS5發布日嗎？

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之前一直有盛傳Sony將於6月4日（美國時間）舉行PS5發布會，後來又傳出改期。

（Venture Beat記者Jeff Grubb）

而今次知名消息人士Jason Schreier和Takashi Mochizuki在彭博Bloomberg指出，Sony預計在6月3日舉辦PS5線上活動，可能公開PS5首波主打遊戲、畫面表現等，但仍然有機會變動，又說其他PS5活動會在未來幾周或幾個月內舉行。

Jeff Grubb最新亦說6月3日有Playstation活動。（Venture Beat記者Jeff Grubb）

↓↓↓ 最新傳聞 PS5 遊戲名單↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

+ 26 + 25 + 24

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PS5官網更新露玄機？

無獨有偶，PS5官方網站亦突然更新，令相關消息更似層層。

更新前，PS5官網主要講及超高速SSD、集成定制I/O系統、支持光線追蹤定制AMD GPU，以及3D聲效等，今次則有更多細節，如「閃電般的速度（Lightning speed）」、「令人驚歎的遊戲（Stunning games）」和「令人嘆為觀止的沉浸感（Breathtaking immersion）」。

↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

↓↓↓ 官方公布PS5 五大硬體功能 ↓↓↓

雖然PS5官網未有提及時間，今次亦可能只是例行更新，但外界推測或意味PS5將有重大消息來臨，令人期待。

不過令人失望的是，按照消息指出，今次PS5活動專注「遊戲」本身，主機方面未必有更多資訊。看來要知道PS5外形、售價、推出日期等，要再等等了。

資料來源：彭博

PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

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↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓