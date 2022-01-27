SEGA農曆新年促銷活動展開　PS Store/Nintendo eShop優惠低至2折

SEGA自 2022 年 1 月 26 日（三）至 2 月 9 日（三）期間，在 PS Store／Nintendo eShop 舉辦「Lunar New Year Sale」（農曆新年促銷），部分販售中的 PS4／PS5／Nintendo Switch 作品將以優惠價販售。



本次特賣活動除了有 SEGA 人氣系列最新作《索尼克 繽紛色彩究極版》、《現嚐好滋味！超級猴子球 1&2 重製版》外，還有 Marvelous 的《牧場物語 重聚礦石鎮（PS4）》、《符文工廠5》等作品，也首次在亞洲地區進行特賣。

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