退化性關節炎｜骨關節系統隨年齡退化！ 醫推9招緩解症狀避免惡化

腰薦椎是骨關節系統的一部分，其獨特性在於彎曲活動外，也承載身軀的重量，如同身體其他系統，骨關節系統亦會隨年齡退化。



腰薦椎也不例外，在反覆性物理機械性運動下，腰薦椎體會產生結構性變化，進而引發腰薦椎退化性關節炎。

9招有助緩解退化性關節炎（按圖看清👇👇👇）

+ 5

腰薦椎退化性關節炎是什麼？可能引發哪些不適症狀?

大家都知道皮膚系統在退化過程中會有毛髮變白、皮膚鬆弛等現象，影響大多是容貌，而腰薦椎體結構性變化則會造成功能性的影響，主要是被包覆在腰薦椎體內的神經血管組織因結構性變化，如黃韌帶肥厚、骨關節肥厚，受壓產生各種症狀。在感覺部分會有下背痛、肢體疼痛、或是痠緊、僵直等不適感；在運動部分，則是腰部下背或受壓部位肢體無力。

腰薦椎退化性關節炎是一不可逆的退化過程，影響因素極其複雜且難以量化，以生命進展部分觀點而言，甚至不算是疾病，但有症狀的腰薦椎退化性關節炎，確實對患者生活品質產生重大影響，患者活動力因而下降，間接影響了健康。

相關文章：膝痛 | 4大指標教你膝痛看哪科！中醫教自製温敷燜燒包紓緩關節痛👇👇👇

+ 3

退化性關節炎5大保守治療無法改善 應考慮接受手術

台灣北市立聯合醫院中興院區神經外科主任馮睿哲指出，多數腰薦椎退化性關節炎的病人在接受以下5種非手術性的保守療法皆能獲得改善：

1. 臥床休息。

2. 藥物治療。

3. 牽引治療。

4. 局部熱敷與按摩。

5. 射頻燒灼、神經阻斷藥物等輔助治療。



若是上述保守療法皆無法奏效時，醫師可能才會建議患者考慮手術治療，改善不適症狀。

相關文章：骨質疏鬆｜跌倒恐致嚴重骨折！60歲以上高危族群如何預防及治療？👇👇👇

+ 8

日常生活做出9大改變 有助緩解退化性關節炎

馮睿哲建議患者之日常生活起居可做以下9個改變，亦有助於症狀緩解與避免惡化：

1. 床鋪種類

床鋪應選擇軟硬適中者，最好是在木板床上加鋪1個薄墊。

2. 臥床姿勢

仰躺時，雙膝下方置放枕頭，如為側躺，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放一個枕頭。

3. 起床方式

由仰躺時先將兩腿彎曲，翻身側臥，將雙腳移到床下，用雙手用力將上半身撐著坐起。

相關文章：骨質疏鬆｜50歲以上患病率高如何預防？做齊5步驟加強骨骼保健👇👇👇

+ 10

4. 上床方式

先坐在床沿，用手向旁撐著，慢慢向床邊躺下，再將下肢彎曲移到床上，成側臥狀，再翻身仰臥。

5. 梳化與座椅的種類

不可坐太柔軟之梳化或無靠背之座椅，坐時上身保持垂直坐下，先坐在椅子邊再靠椅背，並保持上身垂直。

6. 起立時的姿勢

要從椅子站起來時，先將臀部移至椅子邊，足移到髖關節的正下方，保持上身垂直地面而後站立。

相關文章：退化性關節炎｜吃鈣片不能改善軟骨健康？醫拆解補鈣護關節炎迷思👇👇👇

+ 10

7. 走路姿勢

走路時應抬頭挺胸，保持上半身垂直地面。

8. 撿東西的姿勢

避免彎腰取物，如欲拾取地上物，應蹲下撿取。

9. 避免背負重物。

延伸閱讀：

2024最佳飲食法出爐 這飲食蟬聯冠軍好處與特色1次看

先擦藥膏還是乳液？ 皮膚科醫師曝擦錯順序恐影響療效

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」