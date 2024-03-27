養胃｜睡前吃錯東西，醒來頭暈腦脹？中醫3招調脾胃有助改善失眠

脾胃不好也會導致睡眠差！台灣一名40多歲的男性常覺得不好睡，睡醒時會有頭暈腦脹的狀況，而且早上睡醒都容易口臭也會胃脹，醫師問診後發現和晚上吃的東西大有關係！



如何改善睡眠品質？中醫教你從改善胃腸健康入手。

中醫3招調脾胃（按圖了解👇👇👇）

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宵夜太油膩 睡不好的根源是腸胃問題

台灣中醫師余雅雯分享一名案例，台灣一位40多歲的男性病患，因長期的晚班工作，生活節奏與正常人不同，常在深夜下班後，和同事們一起吃宵夜或買些油膩的小吃來填飽肚子；時間久了，他常感覺睡眠不佳，醒來時頭暈腦脹，甚至出現口臭和胃脹等不適症狀。

經過仔細問診，才發現這些問題與他晚上飲食過於油膩、飽腹的習慣密切相關。後來余雅雯叮囑患者，若要吃宵夜，盡量多吃青菜類、清淡一點，或是不要吃太飽，以免讓腸胃負擔太大。後來病人照做，一陣子之後就有改善。

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胃不和則臥不安！小心吃不好睡不了

中醫認為「胃不和則臥不安」，余雅雯表示，脾胃功能失調不僅會導致失眠，還可能引起脘悶、噯氣、嘔惡等腸胃問題，進而影響到整個身體的健康和睡眠品質。

余雅雯進一步強調，「胃中不和」更概括了一切脾胃消化功能失常所出現的腸胃病症，因此在中醫處方中，改善失眠通常也需同步調理脾胃。過飽、過飢或是飲食不規律，都會造成脾胃（腸胃）虧虛，當消化系統開始出現毛病，噁心或者胃脹難受、腸躁等腸胃不適，讓現代人睡眠問題更是雪上加霜。

再者，上班族因工作壓力大睡眠不規律，也容易讓腸胃狀況百出，若睡前仍無法讓腸胃好好休息、放鬆，就容易翻來覆去睡不好，睡眠品質低落。試想，若因熬夜晚睡又習慣吃宵夜，腸胃在睡眠中仍忙著消化，身體又怎能好好休息？長期下來，若不先改善腸胃狀況，恐怕難逃失眠惡性循環。

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腸胃差讓你睡不好？中醫3招飲食調理法

腸胃不佳造成睡眠問題，余雅雯建議可從以下飲食改善由內調理：

1. 多吃健脾胃食物

如陳皮、蓮子、山藥、紅棗、南瓜等。

2. 晚餐或宵夜少吃油膩、高脂肪食物

油膩、高脂肪、高熱量的食物較不容易消化，會加重腸胃道負擔。另外，余雅雯說，像洋蔥、辣椒、大蒜等刺激性食物，容易讓胃不好的人加重症狀，導致胃灼熱和消化不良，連帶影響睡眠。

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3. 補充好菌

日常生活中多補充好菌，加強腸胃健康，腸胃狀況好就不會因消化問題影響到睡眠，更有助於腸道分泌好的神經傳導物，正向幫助睡眠。好菌來源有乳酪飲品、味噌、泡菜等發酵食品。

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