體重驟降｜4個月內下降16kg檢查確診白血病！醫提醒注意體重變化

在沒有刻意減肥的情況下，體重卻莫名直直落，千萬別高興的太早，醫師表示，若6個月內體重持續減輕5%以上，建議到醫院做詳細檢查，特別是長者體重持續減輕更應注意，將增加死亡風險。澳洲研究顯示，銀髮族若體重變輕可能會增加死亡風險，原因在於恐有潛在的健康問題，例如癌症和失智症等。



體重瞬間滑落竟是慢性骨髓性白血病

台灣一名40多歲的邱先生，體重於4個月內下降了16公斤，到醫院就醫，經抽血檢查發現，其血液中白血球總數高達27萬，且合併肝脾腫大，立即會診血液腫瘤科醫師，經骨髓檢查證實罹患「慢性骨髓性白血病」，並有典型費城染色體易位，白血球會出現不正常的增生現象。使用標靶藥物治療後，邱先生病情逐漸獲得控制，白血球數值也恢復正常。

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收治該案的台灣新竹台大分院新竹醫院家庭醫學部主治醫師葉乃綸表示，「體重減輕」是家醫部門診病人中常見的主訴之一。因體重減輕的原因眾多且複雜，多數病人最擔心的原因莫過於癌症，所以平時量測並注意體重變化相當重要，若發現體重突然有劇烈變化，最好到醫院做詳細檢查，找出可能造成體重下降的原因。

葉乃綸強調，依據過去經驗及文獻統計指出，癌症原因約佔2成左右，非癌症原因疾病約為6成，此外約有1成與精神壓力情緒等疾病相關，而且即使經過詳細檢查後仍有1至2成的病人屬於不明原因；因此，在診療過程中，持續的追蹤及監測體重變化相當重要。

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莫名體重下降往往是疾病警訊

最常見的非癌症病因大多是糖尿病、甲狀腺機能亢進等，而這類代謝性疾病在醫師仔細問診後，發現通常會有伴隨相關症狀；其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等，也會造成體重莫名下降。

除此之外，有些藥物也會造成體重減輕，部分癲癇用藥、含有毛地黃或利尿劑的藥物，或是長期使用瀉劑等藥物時，都可能因藥物副作用造成食慾不振、吸收不良而導致體重減輕。一般而言，臨床醫師在診療過程也會評估病人之心理社會因素。體重減輕的原因相當廣泛且涉及全身各個系統，需透過醫師詳細的問診及檢查，找出病因對症下藥。

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醫籲民眾注意體重變化

量測體重是一件很簡單的事，也是常常容易疏忽的事，有部分病人表示自己體重減輕，是透過親友見其身形消瘦，提醒之後才來就醫，葉乃綸建議民眾應定期留意自身體重，若發現有不明原因之體重減輕，可至各大醫院之家庭醫學科評估檢查，找出可能病因，及早發現才能及早治療。

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