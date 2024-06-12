靜脈曲張｜長期久站雙腿爆滿青筋怎樣消除？中醫教用食療保健減緩

30歲的Cindy，因擔任櫃姐需長期久站，導致靜脈曲張上身，小腿爆滿青筋，讓她只能穿深色絲襪遮掩，然而，凹凸不平的紋路不僅嚴重影響外觀，還讓她動不動就腳痠、腳腫，進而尋求中醫師診治。



收治個案的台灣中醫師吳宛容表示，經由處方中藥，以及每周針灸治療，促進腿部的血液循環，讓患者的腿部痠痛、腫脹感消除許多，靜脈曲張也較不明顯，增加患者的自信心。

了解靜脈曲張的病情及成因（按圖👇👇👇）

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吳宛容進一步指出，正常情況下，下肢靜脈的血流需克服地心引力不斷地向心臟回流，而靜脈壁上的靜脈瓣膜則阻止靜脈血向下倒流，以維持人體的正常功能運作。

可是當靜脈瓣膜出現問題，或者因為人長期處於站立、負重等，將使得雙腿下肢靜脈血向心臟回流不暢，瘀積於下肢靜脈血管時，在重力壓迫的情況下，就會出現靜脈曲張，小腿會形成一條條如「小青蛇」的青筋。

除了青筋外，靜脈曲張還會令小腿色澤不均、抽筋疼痛，以及足部水腫。且隨著病程進展，有患者還會形成嚴重的靜脈血栓，當血栓隨血液循環至肺部時，則可能會引發致死性的肺栓塞，不可不慎！

哪些方法能治療和預防靜脈曲張？（按圖看清👇👇👇）

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中醫分2大證型，用以不同方劑

吳宛容提到，靜脈曲張屬於「筋瘤」範圍。工作勞累、久坐久站的高危險群，大多屬於「氣虛下陷型」，患者會在下午或勞動後明顯出現腫脹、容易出汗等症狀，這時，可透過「補中益氣湯」、槐花和牡丹皮加減治療。

而愛吃甜食、冰品、冰飲、油膩食物的人，則因為血液黏稠，出現中醫所講的痰濕體質，若運動少又偏胖，則屬於「氣滯痰濕型」，可透過「血府逐瘀湯」、山楂加減治療。

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局部取穴針灸搭配，減緩病症

吳宛容強調，另外透過針灸陽陵泉、陰陵泉、三陰交、足三里、血海、委中等局部取穴，以疏通經脈，改善下肢循環，嚴重者可適度放血，有效減緩病症，改善靜脈曲張。

她提醒，要避免靜脈曲張上身，平時可保持快走習慣，當作規律運動；若長期久坐，則可透過抬腿舒緩腿部血液循環；若已經出現有靜脈曲張情況，可穿著彈性襪降低惡化。

食療保健：黃耆山楂飲

材料：黃耆3錢，山楂2錢、赤芍2錢

做法：以上藥材用沸水 800ml 沖泡 20 分鐘後放涼即可飲用。

功用：黃耆補氣升提，山楂、赤芍活血化瘀，減緩靜脈曲張。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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