失眠｜好累卻睡不著？醫生揭恐是患睡前拖延症　可靠5方法改善

你也是晚上很累但怎麼睡也睡不著的那群人嗎？對此，就有醫師表示，可能是「睡前拖延症」所致，根據研究顯示，我們的性格特質可能正是導致夜夜追劇、滑手機，而不早點進入夢鄉的原因。



台灣內分泌科醫師陳潔雯在Facebook發文表示，很多人都有睡前明明沒事，但就是捨不得上床睡覺，反而一直拖延到很晚才勉強入睡的經驗，根據研究顯示，我們的性格特質可能正是導致夜夜追劇、滑手機，而不是早點進入夢鄉的原因，成為白天疲憊不堪的罪魁禍首。

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陳潔雯說明，睡前拖延症是指即使已經累了，到了應該上床睡覺的時間，卻還是選擇繼續做一些無關緊要的事情，例如：看電視、上網或玩手機遊戲等，而拖延實際上床睡覺的時間，這並不是因為失眠或其他睡眠障礙所造成，而是出自於想要延長晚上空閒時間的想法，這種沒有外在原因，仍舊拖延睡眠時間的現象被稱為「睡前拖延症」。

陳潔雯指出，這類人常因睡眠不足，使得隔天好疲勞，工作或學習效率下滑，長期下來也會影響健康，而造成睡眠拖延的原因，可能是不想讓晚上放鬆休閒的時光這麼快就結束，或是想多做些有趣的事情打發時間，此行為可能與性格有關。

陳潔雯分享，有研究人員招募399名大學生進行分析，他們先透過一系列心理測量工具，評估受試者包括外向性、親和性、盡責性、神經質和開放性等五大性格特質，再與睡前拖延症和白天疲勞程度進行對比，結果發現，對自我肯定度較低者，可能會藉由「延後睡覺」以尋求心理上的安慰，比如說多看電視和滑社群媒體來「獎勵」自己一天的辛勞，結果反而減少睡眠時間，隔天醒來更疲倦。

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想要改善睡前拖延症，陳潔雯認為「認識問題就是解決問題的開始」，若發現自己常因此而影響第二天的精神狀態，可透過做以下「5件事」改變自己：

1. 培養盡責性：

盡責性高者較不容易出現睡前拖延的習慣，因此白天也相對沒那麼容易疲勞。這是因為他們通常會自律地管理時間，不會讓夜晚的娛樂耽誤睡眠時間。

2. 提升自我效能感：

是指個體對自己完成特定任務或面對挑戰的能力的信心。高自我效能的人可能更有信心管理他們的睡眠習慣，包括克服睡前拖延。他們可能更有效地利用時間，確保有充足的休息，減少日間疲勞。

3. 正念冥想：

研究顯示，即使是短短幾分鐘的正念冥想，也能顯著提升睡眠質量，幫助你更快入睡。

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4. 培養正面情緒：

學會積極面對生活的每一刻，也能幫助你擺脫夜晚的焦慮和白天的疲倦。

5. 定下明確的睡眠目標：

制定一個合理的時間管理計劃，讓自己每天都能按時上床睡覺，如此一來睡眠和生活品質都能獲得顯著的提升。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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