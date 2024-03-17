鼻鼾｜睡眠中每小時斷氣70次？9成睡眠窒息症患者未被診斷出

在現代人快節奏的生活中，「一上床就睡著」常被認為是睡得好。



台灣台中一名63歲的企業女主管就是這樣，但在一次健檢時，卻意外發現她患有重度「阻塞性睡眠窒息症」，幸好經過正陽壓呼吸器治療，目前症狀已明顯改善。

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健檢發現「心包油」和重度睡眠窒息症

台灣這名擔任業務主管的彭女士，工作範疇涵蓋歐美地區，她自述睡眠品質佳，到歐美出差，可以一覺睡到目的地，這樣良好的睡眠品質甚至讓她從未吃過飛機餐。然而，2年前她的健檢出現稱「心包油」的心臟冠狀動脈阻塞；進一步檢查更發現胃部良性腫瘤；最令人驚訝的是，她在睡眠檢查後意外被診斷出重度阻塞性睡眠窒息症。

睡覺時每小時斷氣70次 血氧濃度掉到73%

台灣衛生福利部台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇表示，彭女士接受晚上9點到隔天上午6點的睡眠檢查，檢查結果顯示，她每小時平均睡眠呼吸中止高達70.5次，睡眠中血氧濃度最低甚至降到73%，遠低於正常的95%以上，嚇得她立即接受治療。

台灣鐘威昇醫師表示，治療阻塞性睡眠窒息症，除了要減輕體重、避免睡前過量喝酒、減少安眠藥物的使用、側睡（先確定是否仰躺睡覺時才會缺氧）、使用減緩鼻塞的藥物外，中重度患者會建議睡覺時使用連續型正陽壓呼吸器或口腔矯正器，或進行外科手術治療，避免睡眠時長期缺氧引發心血管疾病。

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肥胖、脖子粗、戽斗、年長者是高危險群

「10老9.5鼾」！鐘威昇醫師指出，阻塞性睡眠窒息症好發於肥胖、脖子肥短、戽斗的民眾，尤其65歲以上長者因懸壅垂鬆弛，會出現打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽，導致白天過度疲倦嗜睡、注意力不集中、健忘、性功能障礙、高血壓等症狀。

9成睡眠窒息症患者未被診斷出

台灣鐘威昇醫師也舉2021年美國心臟醫學會發表在心臟科權威雜誌《Ｃirculation》的研究指出，阻塞性睡眠窒息症的病人有86～95%未被診斷出；另高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，發生阻塞性睡眠窒息症的盛行率則高達40～80%。

台灣鐘威昇醫師提醒，夜間阻塞性睡眠呼吸中止併低血氧如果不經診斷治療，日積月累會增加高血壓、高血脂、高血糖、粥狀動脈硬化、心血管疾病、腦血管疾病、失智、甚至腫瘤等共病產生，建議出現上述症狀民眾應就醫，找睡眠治療專科醫師進一步檢查，早期診斷，早期治療，才能恢復精準健康。

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台灣鐘威昇醫師表示，患者在經過切除胃部腫瘤、瘦身，及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值（< 5/時），最低血氧也升高到92%，睡覺不再缺氧，症狀已明顯改善。

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