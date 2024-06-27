支氣管疾病｜長期咳嗽濃痰？恐1疾病造成永久性傷害小心5警號

長期咳嗽、有濃痰難以緩解，是怎麼回事？有可能是支氣管擴張症，這是一種常見的慢性呼吸道疾病，許多患者長期飽受咳嗽、濃痰的困擾，卻發現一般治療成效有限。醫師表示，像這樣的慢性呼吸道疾病，需要專業的胸腔科醫師鑑別診斷，並給予適當治療。



支氣管擴張症症狀：長期咳嗽、濃痰、咳血

一般人不太熟悉支氣管擴張症，台灣郭綜合醫院加護中心主任暨胸腔內科主治醫師陳主光表示，支氣管擴張症的典型症狀除了長期咳嗽、濃痰外，還包括反覆呼吸道感染、呼吸喘促，部分患者也會咳血。

支氣管擴張症常見病因（按圖看清👇👇👇）

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這些症狀的根本原因在於，受到傷害的支氣管管徑會擴大，支氣管呼吸道上皮反覆發炎受損，纖毛排痰能力下降，局部免疫力降低，導致擴大的支氣管內充滿黏液濃痰，細菌也容易滋生，進一步引發持續性發炎和破壞。這些擴大的支氣管是永久性的傷害，如果不打破惡性循環，受侵犯的範圍會不斷擴大，症狀日益加重，肺功能逐漸衰退，嚴重影響患者的生活品質和社交活動。

支氣管擴張症診斷關鍵

台灣陳主光醫師說明，當懷疑患者罹患支氣管擴張症時，除了評估症狀外，還需進行身體檢查，在患部通常可聽到濕囉音（水泡破裂音），部分病人甚至有類似哮喘的喘鳴音。確診則仰賴胸部X光片和高解析度胸部電腦斷層等影像學檢查，找出異常擴大的支氣管和相關發炎病灶。此外，醫師在診斷出支氣管擴張症後，還要致力於尋找疾病的初始原因和其他共病症，一併加以治療才算完整。

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支氣管擴張症治療方式：非藥物與藥物整合治療

台灣陳主光醫師強調，支氣管擴張症的治療須結合非藥物和藥物的整合性方式。非藥物治療包含對病人進行衛教，指導有效的痰液清除技術；肺功能較差的病人則要接受肺部復健，以改善喘的耐受力和運動能力。

藥物治療方面，急性感染時要根據痰液細菌培養結果使用抗生素殺菌；有阻塞性換氣功能障礙的病人，則要使用吸入型長效支氣管擴張劑改善肺功能；頻繁發作支氣管擴張症併急性惡化的個案（一年大於等於三次），可考慮長期抗生素治療來減少發作頻率。此外，也鼓勵病人接種流感、肺炎鏈球菌和新冠疫苗等，降低呼吸道感染風險。

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台灣陳主光醫師表示，支氣管擴張症治療的目標在於改善病人症狀、提升肺功能、避免急性惡化、提升健康相關的生活品質。透過正確診斷和適當醫療，讓病友能過上更好的生活。

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