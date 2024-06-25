6旬男退休「睡不好、關節疼痛」擔心患重病　就醫確診抑鬱症纏身

67歲徐先生2年前退休後，因睡不好服用安眠藥，之後又因肩膀關節疼痛吃了許多止痛藥、做復健，但都沒有明顯改善。且相較以前經常跟同事親人外出活動，徐先生退休後逐漸提不起勁，不想出門，更擔心自己是不是得了重大疾病。



他到家庭醫學科求診，確定身體沒大礙，轉診到身心醫學科門診，發現原來是抑鬱症。在規律服藥下，徐先生的疼痛敏感度降低，生活品質明顯改善。

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10％長者有抑鬱症 6％有自殺傾向

現代人生活壓力大，罹患抑鬱症的比例增加，退休的老年人是抑鬱症的高危險族群之一。根據外國統計，每100個長者會有10個有抑鬱症狀，其中1至2個會符合抑鬱症診斷。

台北慈濟醫院身心醫學科張芳瑜表示，一般10到20個有自殺企圖的成年人中會有1個自殺死亡，但在65歲以上的長者中，4個有自殺企圖者中就有1個死亡，且一般高齡族群中約有6％長者有自殺的想法，因此長者的情緒不可忽視。

女性患者數是男性2倍 7種人要當心

張芳瑜指出，65歲以上老年人因為屆齡退休，失去生活重心，身體疾病增加，身邊親友陸續離世等多重原因，發生抑鬱症的機率高。此外，抑鬱症無論發生在哪個年齡層，女性的發生率都較男性高出1倍，且除了遺傳原因外，致病原因也與中風、柏金遜症、紅斑性狼瘡和部分藥物的副作用有關。另外，對自己要求高、情緒時常處於緊繃狀態、社會家庭支持度不足的人也是好發族群。

而老年人跟一般成年人抑鬱症狀的不同，在於老人不會表達內心的鬱悶情緒，所以會將身體的不舒服放大，以身體症狀表現出來，最常見的是疼痛。因此當相關檢查都正常或與他感覺痛苦的程度不成比例時，就會進一步評估是否為心理作用造成。

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抑鬱是失智前兆 及早檢查、規律治療

張芳瑜提醒，抑鬱症是失智前兆，若遲遲未治療，不僅病情會加重，更可能影響病人的認知功能，演變成失智症；若病人本身就有失智情況而又未治療抑鬱症，就會加速退化程度。

由於失智症與抑鬱症有許多症狀重疊，因此老年人抑鬱症評估必須更完整，要涵蓋抽血檢查排除內外科疾病、藥物、營養的影響，還要有醫師的會談評估。治療則以血清素藥物為主，原則上若是病人這輩子第1次發病，建議至少維持1年的治療，直到病情穩定；但若是反覆發病3次以上就會建議拉長時間，至少治療3年。

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照顧身心健康 5秘訣遠離抑鬱症

張芳瑜最後呼籲，抑鬱症是可以治癒的疾病，延誤治療會嚴重影響生活品質、認知能力和身體狀況，必須盡快就醫。長者要預防抑鬱症，可以在退休前預先規劃好未來的生活，藉由規律的社團活動轉移生活重心，而維持均衡飲食、適當運動並戒除菸酒等良好的生活習慣也對抑鬱症有一定程度的預防。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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