頸痛｜低頭族長期肩頸痠痛？小心患枕神經疼痛4方法伸展紓緩肩頸

現代人無論是工作，或假日把握時間追劇，甚至看手機，總是離不開電子產品，每看著小小螢幕時，脖子總難免前傾或後仰。不僅肩頸容易痠痛，長時間累積下來，還可能枕神經疼痛，不單只是有脖子痛的感受，還可能頭痛、手腳發麻。醫師提醒，如果想預防，平常肩頸保健務必這樣做。



結束一整天的工作，下班回家後躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感不僅蔓延至頭部，甚至肩膀、手腳也感到麻木。小心！困擾現代低頭族的「枕神經疼痛」可能找上你了。事實上，長期姿勢不良最容易導致此疾病，而且它常常伴隨與在頭、頸部附近的疼痛。

頸椎退化症狀（按圖看清👇👇👇）

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不只疾病，日常習慣更易導致枕神經疼痛

什麼是「枕神經疼痛」？台灣台北市立聯合醫院中興院區神經外科主治醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經（occipital nerve）受到夾擠導致的神經痛症狀。尤其在後腦接近上頸線（superior nuchal line）的地方有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面、甚至眼睛後方。

病人常好奇，有哪些因素可能導致枕神經疼痛？高瑛指出，雖然此症狀女性比較容易發生，而臨床上遇到的病患有50歲上下的女性，但目前發現，年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯。除了疾病以外，一般民眾引起枕神經疼痛的主因為，「長時間保持不良的頭部姿勢，導致頸部肌肉僵硬」而引起疼痛。她也總結，常見原因大致如下：

1. 外傷，包含直接撞擊、高位頸椎骨折。

2. 頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫。

3. 神經腫瘤。

4. 頭頸椎關節移位或發炎。

5. 長時間固定不良姿勢：仰頭工作、喜歡在床上看書。



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別養成服用止痛藥的習慣！治標不治本

部分患者可能會自己嘗試吃藥或者忍耐一段時間，但當疼痛持續較長時間並影響生活品質時，他們才會尋求專業的幫助。高瑛提及，偶發性的枕神經疼痛，有機會以藥物緩解，但若症狀持續或程度增加，以及合併其他神經學症狀如手腳麻木，則建議就醫做進一步檢查排除其他嚴重的神經病變。

一般而言，醫師會使用保守治療方法，如採用藥物、物理治療等，另外也會建議若症狀嚴重則可以考慮經皮注射類固醇以達疼痛緩解目的。少部分病人由於疼痛經保守治療未見改善，或是外傷導致的枕神經疼痛，可能需要進行手術減壓枕神經。

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緩解疼痛是其次，日常保健肩頸才是王道

然而，治療的主要目標是緩解疼痛，仍然不能完全根治問題，也就是說，治療疼痛只是治標，從生活習慣根治才是康復之道。高瑛提醒，不論是追劇或是工作，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢。如何從日常保健的方向做預防？她總結以下4重點。

1. 工作、滑手機、看書等活動都應避免過度前彎或後仰。

2. 看電腦平板每 30 分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環。

3. 若頸痛症狀嚴重可以考慮短期使用頸圈緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。

4. 可嘗試頸部的伸展，如頸部下壓或側拉運動。



另外，高瑛指出，在大眾運輸工具上，民眾也幾乎都是手機低頭族，她提醒，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，因此切勿注視太久。最後她強調，民眾想真正徹底解決枕神經疼痛或預防，仍須依靠自己有自覺的調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，才是重中之重。

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