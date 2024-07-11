腸胃健康｜常飲食失衡久坐少動易致便秘！中醫師推薦按1穴位改善

現代人的生活型態忙碌，常飲食失衡、久坐少動，使得「嗯」不出來成常態，不時捧著大腹便便就醫。中醫師提醒，想要解決便秘問題，除了飲食均衡多蔬果、規律運動少久坐之外，可按壓1穴位來改善。



台灣花蓮慈濟醫院中醫部林國偉醫師表示，想要解決難言之隱「便秘」問題，建議每天按壓在中醫上被稱為「通便穴」的「支溝穴」，來緩解「嗯」不出來的難題。

6妙招告別宿便（按圖看清👇👇👇）

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林國偉解釋，支溝穴是手少陽三焦經的經火穴，三焦經掌管全身氣的流動，所以，支溝穴功效就是清熱瀉火、通調氣機，因此，常用於治療氣機不利的疾病，臨床上使用最多即是治療便秘。

許多有著便秘困擾的人，會因為上廁所時排便不順，造成排便時間過長、用力過大，林國偉說，這種狀況在中醫理論中被稱為「氣虛型便秘」，在解剖生理上就是腸道蠕動無力，這時就可以使用支溝穴來調理身體機能。

支溝穴位置位於手臂的前臂背側，在前臂背側從腕橫紋往上3吋，大約是用自己手指向上量4橫指，尺骨與橈骨之間的中點就是支溝穴，按壓時，會有明顯的痠脹感。

找到穴位後，只要順手用拇指揉按支溝穴，直接按壓、順時鐘或逆時鐘的方式都可以，左右手每次各揉按3到5分鐘。

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林國偉說，按完後通常會有腸道蠕動的感覺，甚至有人會有打嗝的反應，這些都是正常現象。如果長期有便秘困擾的者，建議每天多按壓幾次之外，還可以再加上順時鐘按摩腹部，能夠加強調理效果。

支溝穴除了改善便秘問題，還可「脅肋尋支溝」，意思是還可調理脅肋痛或者肋間神經痛的問題。林國偉指出，脅肋是指人體腋下到身體側邊的肋骨，一般胸脅之間悶悶脹脹、氣滯血瘀的狀況，可以按壓支溝穴來緩解。

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而肋間神經痛最常見的疾病就是帶狀泡疹，會沿著肋骨從後面到前面有疼痛的困擾，這時候按壓支溝穴，就能夠減輕疼痛症狀。

林國偉強調，穴位按摩可以調理身體機能，但是當身體出現問題時，要完整治療，建議找合格的醫師求診，以中醫為例，要完成治療，常常會搭配針灸、拔罐、放血、用藥等專業，一般人絕對不可隨意嘗試，一定要找合格中醫師治療。

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