晚上睡不著早上起不來？恐體內這功能出問題　3招平衡甲基化代謝

面對現代人常見的失眠問題，多數人第一時間聯想到「壓力」引起，於是用各種方法減壓，仍必須依賴藥物助眠。醫師表示，外國有愈來愈多的研究發現甲基化失衡是導致多數人睡不好的元凶。



50歲的企業家，是人人稱羨的成功人士。然而在光鮮亮麗的形象之下，卻有長期焦慮、必須依賴藥物才能入睡。透過功能醫學分析檢測發現，黃體酮及睪固酮過低、以及甲基化過低，因而引發焦慮、入睡困難、提不起勁等症狀。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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甲基化是什麼？

甲基化是什麼？台灣蘇聖傑醫師表示，甲基化是人體很重要的物質，可以影響DNA運作及修復，同時也調控身體相當多的機轉，它就像身體健康的基石，若基石不穩固，身體就好像隨時可能傾頹的大廈，引發諸多亞健康情形。

之前美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University，VCU）曾發表相關研究指出，DNA甲基化（DNA methylation）為體內的一種化學反應，指稱為「甲基」的小分子被添加到 DNA、蛋白質或其他分子中。DNA甲基化在學界被視為一種「生物衰老時鐘」，對於預期壽命的研究而言是至關重要的指標。

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甲基化對健康有何影響？

也就是說，DNA甲基化在人體扮演生長調控角色。甲基化代謝正常有助於生物的成長，但若代謝失衡會增加疾病的發生率。蘇聖傑表示，當人體甲基化代謝不足時，會引起其他需要甲基化的功能失調，形成連鎖反應，導致身體出現亞健康狀態。

蘇聖傑表示，甲基化功能如同位於身體健康複雜齒輪構造的核心位置，當齒輪無法正常運轉，就會出現睡眠品質不佳、長期焦慮、疲倦乏力等問題。雖然藥物治療可以提供短期緩解，但長期使用可能導致藥物依賴，或因未解決根本問題而引發慢性病，如心血管疾病、代謝症候群、消化系統疾病以及精神疾病。

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為什麼甲基化會失衡？

蘇聖傑表示：「男性在四、五十歲左右，正是鄰近更年期的階段，荷爾蒙自然會減少。此外，長期過度壓力，致使腎上腺素或交感神經頻繁作用，都會影響甲基化代謝的平衡。」

甲基化的影響範圍廣泛，包括基因表達調控、免疫系統調節、荷爾蒙代謝和精神健康等方面。此外，睡眠所需的神經傳導物質，例如血清素和褪黑激素的合成也依賴甲基化作用。當這些功能失衡導致甲基化不足時，也會引起其他需要甲基化的功能失調，形成連鎖反應，導致亞健康狀態。

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如何透過飲食改善甲基化？

由於甲基化可以說是讓身體正常運作的根本，蘇聖傑提醒民眾檢視以下生活型態做起，才能根本平衡甲基化代謝功能：

1. 作息是否規律：規律的作息能保持身體的生物節律和內分泌系統的穩定。生物節律失調可能會影響甲基化的基因表達調控，進而影響健康。

2. 睡眠是否正常：高質量的睡眠是身體修復和調節的重要時刻。良好的睡眠有助於維持甲基化所需的神經傳導物質，例如血清素和褪黑激素的合成和調節。

3. 運動是否足夠：適量的運動有助於調節新陳代謝和荷爾蒙正常，有助於維持甲基化的平衡。運動還可以緩解壓力和焦慮，這些因素與甲基化過程密切相關。



若民眾自覺有專注力不佳、經常頭痛、抑鬱、身體不明原因疼痛、缺乏動力、睡眠障礙、經常焦慮等亞健康症狀，亦可透過甲基化代謝分析釐清相關問題，儘早解決潛在健康風險。

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