糖尿病｜頸、腋下變黑不是髒？醫生揭5族群易患黑色棘皮症要小心

現代人的飲食往往攝取過多的含糖飲料、甜點或加工食品，還有大量的精製碳水與常見高脂肪、高熱量的油炸食品、速食，加上缺乏足夠的蔬果等不健康的飲食習慣，不僅會導致肥胖和慢性病的發生，還可能引發一種常見但常被忽視的皮膚狀況。



台灣皮膚專科醫師王佑鑫指出，如果脖子、腋下特別暗沈、粗糙，甚至手肘、膝蓋等部位總是黑黑髒髒，這很可能是患有「黑色棘皮症」。

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什麼是黑色棘皮症？

黑色棘皮症（Acanthosis Nigricans）會在皮膚的屈側部位，如頸部、腋窩、腹股溝等處出現棕色至灰黑色的增厚和粗糙感，常見於皮膚皺摺處，如頸部、腋下、大腿內側，甚至手肘、膝蓋和指關節也是好發部位。在肥胖和胰島素抵抗的人群中較為常見，尤其是2型糖尿病患者。

台灣王醫師表示，這種皮膚狀況會讓患處皮膚摸起來粗糙且呈現深色，嚴重時還可能夾帶異味，很容易被他人誤以為是身體沒洗乾淨。除了肥胖和胰島素抵抗，家族遺傳、內分泌異常、藥物、以及惡性腫瘤也可能是造成的原因。

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可能造成黑色棘皮症的因素

黑色棘皮症多半是由於胰島素濃度過高或內分泌異常，引起肌膚的角質細胞和成纖維細胞異常增生，導致局部皮膚變得粗糙並呈現深黑色。此外，遺傳因素或特定藥物的使用也可能導致黑色棘皮症。常見成因包括：

1. 體重過重：肥胖是主要誘因之一。

2. 藥物誘發：某些藥物可能會引發黑色棘皮症。

3. 多囊性卵巢症候群：此類患者容易出現黑色棘皮症。

4. 糖尿病：尤其是2型糖尿病患者。

5. 代謝症候群：包括高血壓、高血糖、異常膽固醇等問題。



黑色棘皮症的治療方式

針對黑色棘皮症的治療，王醫師表示，需要先找出其成因，根據不同的原因採取相應的治療方式：

1. 體重過重者、代謝症候群等患者：應認真進行飲食控制及規律運動。

2. 內分泌異常患者：首先需要治療疾病，才能改善肌膚狀況。

3. 藥物誘發：應與主治醫師討論調整用藥配方，切記不能擅自停藥、減藥或改藥。

4. 局部治療：排除上述原因後，可採用水楊酸、果酸換膚、雷射等方法在一定程度上改善症狀。



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台灣王佑鑫醫師提醒，黑色棘皮症雖然看似棘手，但只要找出原因並進行正確的治療，症狀是可以得到改善的。若有需要，建議尋求專業皮膚科醫師的診斷和治療，甚至可以透過醫美治療來改善狀況。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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