糖尿病｜每天站立有效控糖、改善心血管？研究揭日常生活黃金準則

近期一項澳洲研究指出，透過調整日常作息，如增加站立時間、適度運動及充足睡眠，有助改善心血管代謝健康，尤其對第2型糖尿病患者控制血糖更有顯著影響。這份刊登在《Diabetologia》期刊的研究，提供了擁抱健康生活的黃金準則。



改善心血管、糖尿病黃金數字

澳洲斯威本科技大學團隊針對2000人進行24小時監測，歸納出一套理想的日常活動安排，包括：每天坐6小時、站立5小時10分鐘、睡眠8小時20分鐘，以及進行2小時10分鐘的輕度和中到高強度體育活動。台灣胸腔暨重症醫師黃軒表示，透過減少久坐時間，增加體力活動，可顯著改善心血管代謝健康，對第2型糖尿病患者的血糖控制影響更加明顯。

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國際醫學組織呼籲毎日固定運動

美國心臟醫學會與歐洲心臟協會的研究也呼籲，民眾應養成規律運動的好習慣，包括適度的輕、中強度運動。黃軒進一步解釋，運動強度通常根據身體在運動時的感覺和心跳速率分類，舉例來說，輕度運動如散步、瑜伽，不會導致呼吸或心跳明顯加快；中度運動如快走、騎單車，會讓人感到些微喘且流汗，但仍能順暢對話；高度運動如跑步、游泳，則會讓人呼吸心跳較平常快很多，且大量流汗。

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每天4小時體力活動最理想

根據澳洲研究建議，黃軒指出，每天約有4小時的體力活動最為理想，其中應包含2小時10分鐘的輕中度運動。他強調，民眾應努力減少久坐時間，增加站立、適度活動和充足睡眠，如此可大幅促進心血管代謝健康，邁向更健康的人生。

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