癌症治療｜放化療常嘔吐無胃口？盤點3大副作用這樣做可提升食慾

治療癌症的方法以手術、放射治療、化學治療為三大宗，在執行手術的前後醫生會評估病況，搭配放化療抑制癌細胞的擴散。然而它的副作用總讓患者退避三舍，不小心還可能延緩了治療時間。



放療屬於局部性的治療，以游離輻射防止癌細胞生長；化療則是讓藥物藉由血液循環到達全身，減緩癌細胞增殖。放化療依據癌症種類與使用劑量，有不同的副作用產生，這讓不少人一聽到就拒之千里。

放化療副作用（按圖看清 👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 8

認識副作用 顧營養打好抗癌基底

其實這都是正常的，我們多多少少會對陌生與未知的事，感到望而生畏。病患和家屬可以充分與醫生討論，加深對療程的了解，有了正確的認知可以幫助我們積極面對治療。

營養師也提醒大家不用過度擔心，治療前的營養照做好了，便能儲備體力抗戰，不妨參考這篇文章《預防癌症惡病質有方法！營養師教你高熱量、高蛋白怎麼吃？》養精蓄銳。而這邊營養師準備了幾個常見困擾的應對方式，讓療程中有的不適也能紓緩。

副作用一：噁心、嘔吐

放化療引起的噁心、嘔吐很常見，首先要避開的就是高油脂、過於甜膩、辛辣重口味的食物。採用清淡低油的飲食，簡單調味即可，以少量多餐降低腸胃負擔。而熱食易引起反胃感，可以把食物放涼至室溫再吃。

早上起來若有晨吐問題，能吃一些吐司、梳打餅、麥片等乾糧，不要一次喝大量液體，小口小口喝水。也可以吃些酸味食物或含薄荷糖抑制噁心感。

相關文章：抗癌｜G型炸彈6大類食物炸死癌細胞！營養師點名一食物超高抗氧化👇👇👇

+ 2

副作用二：口乾舌燥

治療時唾腺受破壞、引起黏膜發炎，導致患者口乾舌燥。備餐時，可選用質地較軟的食材入菜，或將食物勾芡、拌入湯汁，讓口感變得更潤滑，像是燴飯、蚵仔麵線、濃湯、布甸，把餅乾或麵包浸在牛奶吃則更好入口。

平時也能口含冰塊，試著吃一點酸的食物刺激唾液分泌，喝檸檬水、咀嚼無糖香口膠。記得要隨時補充水分，塗抹潤唇膏保持嘴唇濕潤。

副作用三：味覺改變

疾病或療程本身會造成味覺，感覺吃東西沒味道，或是對苦味的敏感度提升，進而影響到食慾。可以使用檸檬、番茄醬、糖、醋加強甜味及酸味，搭配蔥薑蒜、九層塔、洋蔥、肉桂等辛香料增添風味，讓料理色香味俱全。

因為紅肉吃起來容易產生苦味，可用白肉（雞魚）、蛋類、豆類、奶類替代，增加良好的蛋白質來源。

相關文章：癌症飲食｜抗癌治療期間要避6類食物 加工肉類醃魚芽菜不宜吃👇👇👇

+ 2

這些副作用是治療必經的一哩路，營造良好的用餐氣氛能幫助患者吃得更好，讓吃不只是例行公事，而是每次對抗病魔為自己儲備力氣的加油站，相信你一定能克服難關！

延伸閲讀：

化療後想吐吃不下？５要點補充營養增強體力！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」