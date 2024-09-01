肚痛｜九宮格找肚痛原因！劇烈疼痛或是膽結石　8症狀應及早就醫

肚子痛是每個人都有的經驗，其實肚子痛的發生原因，可能與腹痛位置有關！什麼情況的肚子痛需要看醫生呢？由腸胃科權威來解答。



台灣台北慈濟醫院院長暨胃腸肝膽科主治醫師趙有誠指出，診間常遇到很多肚子痛的病患，問診時會詢問肚子痛的位置，初步評估肚子痛的發生原因，就是醫學上常用的「九宮格法」。

九宮格法找肚子痛原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 上腹痛

原因可能來自食道、胃、十二指腸、胰臟，有時膽囊問題，也會引起上腹痛。

2. 中腹痛

通常是小腸問題，有時可能是大腸問題。

3. 下腹痛

主要是膀胱和婦科問題引起。

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4. 右上腹痛

可能是肝、膽或大腸問題。

5. 右中腹痛

疼痛原因可能是升結腸或輸尿管的問題，因為輸尿管引起的疼痛，有時會從腰部痛到肚子。

6. 右下腹痛

疼痛原因可能是大腸、小腸，或是膀胱、輸尿管，以及卵巢或闌尾。

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7. 左上腹痛

通常是腎臟與降結腸問題。

8. 左中腹痛

可能是小腸、腎臟或輸尿管問題。

9. 左下腹痛

大部分是卵巢或輸尿管所引起。

8種肚子痛快就醫

除了從肚子痛位置，推測可能原因。趙有誠表示，肚子痛的形式也非常重要，如果是非常劇烈的疼痛，可能是膽結石、輸尿管結石或內臟穿孔，通常需要立即前往急診；尤其是肚子痛伴隨流冷汗、虛弱、解黑便、嘔吐、嘔血，或是肚子痛頻繁發作，吃飽、飢餓時疼痛加劇，強烈建議及早就醫。

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相對而言，如果肚子痛上個廁所就好，或是隱隱作痛、痛一下就不痛，有可能只是胃痛，隔日就醫即可。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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