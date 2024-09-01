家中長輩撞到頭如何處理？醫生揭這些症狀小心慢性硬腦膜下腔出血

長輩如果跌倒撞到頭，沒有明顯外傷，你要不要處理？神經外科醫師提醒，長輩也可能漸漸出現慢性硬腦膜下腔出血狀態，輕則頭痛、頭暈，重則類似中風症狀，嚴重時甚至會導致癲癇發作或昏迷，輕忽不得！



長輩不說 風險更高

宜蘭羅東礁溪神經外科醫師謝炳賢指出，大多數長者撞到頭，沒有外傷的情況下，甚至不會跟子女說，怕被指責，或是嘮叨。一般來說，初步都會採取休息、冰敷來緩解疼痛。但是，還有一個很重要的部分，就是要觀察！因為在撞擊之後即使當下沒有明顯外傷，仍然可能因為小血管損傷出血，血塊慢慢堆積成血腫，壓迫大腦，引起頭痛、無力、步態不穩的症狀，也就是所謂的慢性硬腦膜下腔出血。

跌倒撞頭沒症狀以為沒事？（按圖了解👇👇👇）

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輕則頭痛頭暈 重則癲癇發作

謝炳賢指出，慢性硬腦膜下腔出血常常在受傷後的數周到數月間才逐漸顯現症狀，因此相當容易被忽略。隨著出血愈積愈多，壓迫大腦力道愈來愈大，症狀也一直在變化，謝炳賢說，患者可能會出現頭痛、頭暈，有些人會有行動不便、單側肢體無力、記憶力下降、言語困難等，十分類似中風的症狀，嚴重時甚至會導致癲癇發作或昏迷。

防跌倒6秘訣（按圖👇👇👇）

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平日服用抗凝血藥物者 亦是高危險族群

謝炳賢說，年長者是慢性硬腦膜下腔出血最主要的高危險族群，尤其又以曾有頭部外傷病史的長者最常見，此外，有使用抗凝血藥物、酗酒、癲癇的人，較一般人容易發生慢性硬腦膜下腔出血。治療慢性硬腦膜下腔出血，輕微的病例可以透過觀察和藥物治療來控制症狀。然而，對於較嚴重的血腫，通常需要進行手術引流，將血腫排除，以減少對腦部的壓迫。

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