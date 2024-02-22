老人跌倒｜常反覆跌倒與2因素有關？醫生教授6個防跌小技巧

80歲的黃奶奶本身患有高血壓、輕度失智症、抑鬱症，以及退化性關節炎等病史，長年於心臟科與精神科門診就醫追蹤。過去1年，黃奶奶曾多次跌倒，不管是在哪個地點，共通點都是行走間跌倒。



有言「健康活到老，千萬別跌倒」，因此，家人因擔憂黃奶奶的狀況，遂陪她至老年醫學部就診。經醫師問診，黃奶奶才說明，白天及晚上都曾跌倒過，跌倒前有頭暈症狀，跌倒後需旁人攙扶，無法自行站起來。

防跌倒6秘訣（按圖👇👇👇）

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不可不知！長者常跌倒的2因素

收治個案的台灣新竹台大分院老年醫學部主治醫師蘇柏維，經過詳細的診察，發現病人在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無明顯異常。

但回顧患者用藥發現，約8個月前，病人因睡眠障礙開始使用安眠藥，此後便偶爾提及頭暈症狀；同時測試病人5次「起立、坐下」所花時間，共需18秒，疑似有肌少症表現。

經與病人及家屬討論後，決定將原本使用較長效的安眠藥暫停，改為使用較短效的藥物，並鼓勵黃奶奶在飲食中，增加蛋白質的攝取，以及轉介復健科進行強化肌力訓練。

經過藥物調整和安排整合照護後，黃奶奶的頭暈情形減少，也降低了跌倒的擔憂，較願意增加每天活動量，以及與家人一同出門。家人也覺得照顧壓力減輕，生活品質獲得改善。

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老年醫學專家提點，防跌倒6秘訣

蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，除了單次跌倒造成的傷害外，很可能讓本來就已衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展，另對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險，為此，他特別提供6個防跌倒小秘訣。

1. 定期身體檢查

老年人應該定期身體檢查，包括視力、聽力、平衡能力等方面，及早發現並處理健康問題可以減少跌倒風險。

2. 藥物管理

若有使用潛在可能導致跌倒的藥物，譬如會導致頭暈、昏睡或平衡問題，老年人可諮詢醫師或藥劑師，確保了解藥物的副作用，並按照醫囑使用，避免自行調整藥物劑量或停藥。

3. 維持室內安全

保持居住環境的安全，移除地面上的障礙物，如雜物、地毯、電線等。確保房間光線充足，使用夜燈或走廊照明，以避免黑暗中發生意外。

4. 平衡和運動訓練

定期進行平衡和運動訓練有助於提升老年人的平衡能力和肌肉力量。適合的活動包括散步、太極、瑜伽等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇合適的運動方式。

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5. 使用輔具和安全設施

根據老年人的需求，提供合適的輔助設施，如手杖、步行器等，或在浴室和廁所安裝扶手和防滑地墊，減少滑倒的風險。

6. 家庭與社區支持系統

家人可定期與老人交流，關注他們的身體狀況和需求，若有需求可尋求資源協助老人處理日常活動，如購物、清潔等。

蘇柏維呼籲，當家中的老人家發生跌倒事件時，千萬別當作是長者老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是防治跌倒的第一步。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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