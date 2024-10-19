長期面對螢幕、用眼過度易頭痛！中醫揭頭痛惡化過程必學6招預防

「螢幕族」經常要在電腦螢幕前長時間工作，而這種長期以不良姿勢面對螢幕、用眼過度的情況，就很容易引發「頭痛」問題。



中醫師指出，頭痛是逐漸惡化的過程，從一開始最常見的「緊張性頭痛」開始，逐漸發展成「偏頭痛」，若不及時治療，就會變成最嚴重「叢發性頭痛」，疼痛會持續數周或數月之久。

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「緊張性頭痛」是最常見的頭痛類型

台灣中醫師李俊儀表示，緊張性頭痛通常是因為長時間維持同一姿勢，如看電腦、看書或寫字，導致肩頸過於僵硬而引發的，這種頭痛可能會在頭部的不同部位出現，持續時間通常在5分鐘到1小時之間。

緊張性頭痛通常是因為長時間維持同一姿勢，如看電腦、看書或寫字，導致肩頸過於僵硬而引發的。（Unsplash@Usman Yousaf）

偏頭痛發作容易噁心、嘔吐 叢發性頭痛可持續達數月

李俊儀提到，除了緊張性頭痛，上班族也很容易被偏頭痛和叢發性頭痛纏身，如果頭痛持續數小時，則可能是偏頭痛或叢發性頭痛。偏頭痛通常從頭部兩側開始，疼痛會隨著血管跳動而加劇，除了頭痛外，患者還可能出現噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀。

而叢發性頭痛，則會在頭部單側和眼周出現劇烈疼痛，休息可以緩解症狀，但工作用腦時疼痛就會發作，一旦發作，可能會持續數周甚至數個月，然後才慢慢平息，過程十分痛苦。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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頭痛問題會逐漸惡化 及早治療是關鍵

李俊儀指出，從緊張性頭痛到偏頭痛，再到叢發性頭痛，幾乎是一個人頭痛問題逐漸惡化的過程，長期過度用腦會導致頭部筋膜逐漸緊繃，壓迫到頭側微循環，使頭痛從每次5分鐘升級為每次數小時，最終可能演變成嚴重的叢發性頭痛，令人痛不欲生，所以在頭痛產生時，就及早治療是必須的。

對於緊張性頭痛，中藥和針灸治療可以有效紓緩症狀，減少發作頻率和持續時間，而偏頭痛和叢發性頭痛，由於涉及筋膜緊繃和沾黏的問題，中藥和針灸的效果可能較為有限，患者可以考慮使用針刀和浮針治療，通常只需1至3次治療即可改善症狀。

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日常保養靠6招 有助預防頭痛

除了治療外，李俊儀還提供一些日常保養的建議，包括規律作息、調整姿勢、飲食調整、保持運動、按摩頭部和放鬆壓力等，都是有助預防頭痛的日常保養習慣：

1. 規律作息：12點之前上床睡覺，避免熬夜。

2. 調整姿勢：長時間維持相同姿勢，容易導致肌肉僵硬和痠痛，進而誘發頭痛，並且工作一段時間便要起身走一走，身體四肢動一動。

3. 飲食調整：減少攝取刺激性飲料和食物，例如咖啡、醣類飲料、朱古力，以及含有味精或硝酸鹽的食品。

4. 保持運動：規律的運動有助於減少頭痛的發作，建議進行有氧運動，如散步、慢跑或游泳。

5. 按摩頭部：按摩頭部後側、頸部及肩部能夠紓解緊繃的肌肉。促進血液循環，放鬆頭頸部及肩膀肌肉。

6. 放鬆壓力：學習壓力放鬆技巧，如冥想、頌缽或瑜伽、芳香精油，有助於放鬆身心。



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