頭痛｜每到月經前後就頭痛？中醫教攝取3營養素、1習慣緩解痛楚

撰文：健康2.0
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為何月經前後老是頭痛？有些女性朋友常因工作或生活壓力大，在經前、經期飽受頭痛之苦。

中醫指出，月經前後頭痛不適，也與飲食習慣息息相關，補充3種營養素是緩解頭痛的好方法。

3大營養素緩解頭痛（按圖👇👇👇）

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頭痛找上門　中醫師：飲食營養偏差是主因

台灣中醫師余雅雯分享，曾有一位台灣36歲護理師前來求診，她平時工作壓力大，每逢經前就會出現胸部脹痛、頭痛發脹等症狀，嚴重時甚至會痛到嘔吐，由於症狀多半偏「膽經頭痛」，可能與高壓力、睡眠品質不佳有關。此外，護理師三餐多叫外賣，飲食營養明顯失衡，除了建議她在月經前一周接受針灸或藥物治療，減輕荷爾蒙波動影響，也建議她透過飲食補充微量元素，改善頭痛問題。

透過天然飲食補充鈣、維他命D及鎂等3種營養素，也是緩解頭痛的好方法。（Ivan Aleksic / Unsplash）

擔心止痛藥副作用？3大營養素緩解頭痛

許多人頭痛發作時，第一選擇是服用止痛藥，但余雅雯說，透過天然飲食補充鈣、維他命D及鎂等3種營養素，也是緩解頭痛的好方法。

1. 鈣質助預防偏頭痛

研究顯示，鈣和維他命D都有預防偏頭痛的作用。依據台灣國人飲食指南建議，青春期少女每日至少應攝取1200毫克的鈣、成年女性1000毫克。乳類食品如牛乳、乳酪、乳酪飲品等是最佳的鈣質來源，其他如魚類、生蠔、蚌類、排骨（烹調時加一點醋，更能使鈣質釋放出來）等也是不錯的選擇。素食者可從豆腐、海藻、紫菜、芝麻及深綠色蔬菜中獲取鈣質。

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2. 維他命D抑制神經肌肉興奮

維他命D有助抑制神經肌肉興奮，是預防和紓緩頭痛的好幫手。三文魚、牛奶、雞蛋、菇類和黑木耳等，都是富含維他命D的天然食物。每天建議維他命D攝取量為5毫克，避免過量導致中毒。

3. 鎂元素不足易頭痛

根據美國紐約頭痛中心研究發現，有偏頭痛或頭痛問題的人，普遍有體內鎂元素不足的現象。若要預防或緩解經期頭痛，可多選擇含麩皮的全麥類、腰果、杏仁、深綠色蔬菜和香蕉等富含鎂的食材。

地雷飲食要忌口　避免誘發頭痛

除了掌握「止痛飲食」訣竅，也要避免地雷飲食。余雅雯提醒，女性朋友經前經期都應避免飲酒、吃太多冰冷食物，同時避免攝取過多含酪胺酸的食物，如朱古力、芝士、柑橘等，以免引起血管痙攣、頭痛發作。

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若飲食調整仍無法緩解生理期頭痛，不妨試試戶外散步或運動。余雅雯表示，運動本身有調節情緒、減輕壓力的作用，戶外接受陽光照射，更有助人體維他命D的形成，進而促進體內對鈣質的吸收。這一連串的效應，能幫助女性更快克服經期頭痛的困擾。

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【本文獲「健康2.0健康2.0」授權轉載。】

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