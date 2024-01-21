高血壓｜天冷血壓高頭痛手抖頻發作？3招最強生活對策助控制血壓

66歲黃小姐吃血壓藥及血脂藥控制已3年，近3個月因天氣變冷，頭暈每天發作，且伴隨偏頭痛，半夜有時手抖，就診時血壓超過130/80毫米汞柱，經科學中藥治療1周後頭暈頭痛好轉，血壓順利降低，後來回診西醫，3顆降血壓藥更減為1顆。



科學中藥幫助降壓緩解頭暈 減輕西藥用量

收治病例的台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，黃小姐就診時，發現還有排便不順、2～3天才上一次廁所，以及失眠等問題，診脈後給予科學中藥「乙字湯」及「柴胡疏肝散」，服藥一周後頭暈頭痛好轉，血壓降到120毫米汞柱以下。治療2個月後回西醫複診，3顆降血壓藥物已減少為1顆，體重減少2公斤，現改而治療失眠問題。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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中醫根據個人體質控制血壓

謝旭東表示，2022年台灣衛生福利部統計高血壓疾病為台灣人十大死因之一，且有逐年攀升趨勢，高血壓症狀初期並不明顯，且症狀因人而異，常見有頭暈頭痛、肩頸僵硬、心悸、胸悶、容易疲倦等，若忽略不治療，未來可能有中風、心肌梗塞、腎衰竭等危險，所以一旦發現，積極控制血壓能降低死亡率，除西醫使用的降血壓藥物外，中醫根據個人體質做調養，也能控制血壓問題。

便秘也會影響血壓 減重有助血壓控制

古代並沒有高血壓這個病名，而是屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，中醫對於高血壓產生的眩暈，常從治肝著手，除了疏肝理氣活血外，滋腎養陰也是辦法之一。此外，也需考慮其他會影響血壓的因素，例如上述患者容易便秘，便秘讓身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，血壓也容易升高。因此採用「乙字湯」通腑瀉熱，將身體的代謝廢物一掃而空，再搭配「柴胡疏肝散」疏肝理氣，因此頭暈頭痛好轉，血壓自然下降，且身體過胖的人若能將體重下降，高血壓也能夠得到較好的控制。

高血壓最強生活對策（按圖看清👇👇👇）

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謝旭東建議，高血壓患者生活注意要點如下：

1. 飲食注意

飲食避免過鹹，可吃蔬菜水果及膳食纖維。乳製品以低脂類為主，油脂類較佳如橄欖油、葵花籽油、粟米油等，少吃飽和脂酸過多的動物油。堅果類含不飽和脂肪酸適合攝取，比如杏仁、腰果、核桃等，若由其他原因造成的高血壓，則根據原來的疾病做飲食調整，也能改善高血壓。

2. 少吸煙及喝酒

這些習慣會使身體的濕氣變重，濕氣重則血液循環變差，身體為了讓循環變好只好加高血壓，血壓自然難以控制，因此，配合多運動及減重能有效降低體內濕氣，身體血液循環變好，血壓自然會下降。

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3. 決明子降壓茶

材料：決明子6公克、菊花9公克、陳皮3公克。

做法：將上述材料做成茶包，用熱水500c.c.燜泡10分鐘即可飲用。

建議可2～3天飲用一次，通便、消脂、降血壓。決明子能清肝明目、潤腸通便，具有降血壓的功用，菊花也能平肝明目，緩解高血壓的頭暈頭痛，加上陳皮化痰消脂，一同將身體的濕氣一掃而空，故能降低高血壓並一起減重。提醒這些藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、容易上火的人。

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