脫髮｜台婦人頭皮禿一塊全因皮膚病？醫教1招阻斷頭癬傳染保衛生

台灣一名69歲婦人最近半年頭皮禿了一塊，禿髮的位置皮膚看起來也有些異常，就醫檢查發現是成人少見的「頭癬」。



皮膚科醫師指出，頭癬、灰指甲和香港腳都是皮膚或指甲感染了會在人與人之間傳染的「皮癬菌」，頭癬若不治療，可能會破壞毛囊造成永久性禿髮。

相關文章：脫髮｜用指甲抓洗頭皮可致異常掉髮！盤點5大洗頭常犯錯👇👇👇

+ 13

老年人、免疫力差 容易感染皮癬菌

這名婦人的主治醫師、台灣台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，透過顯微鏡觀察患者頭皮患部少數僅存的頭髮，可以發現頭髮的毛幹和周圍布滿黴菌孢子與菌絲，確認是罹患頭癬，問診時還發現患者同時有香港腳（足癬）與灰指甲已經好幾年了，因此一併以口服藥治療12周後即痊癒。

相關文章：染髮過敏面腫過豬頭 小心選擇染髮劑 漂髮損傷難免 3個染髮貼士👇👇👇

潘企岳說，皮膚和毛髮所感染的黴菌都稱為皮癬菌，髮癬菌為皮癬菌的一種，人傳人是主要傳染途徑，發炎反應不強，老年人、免疫力較差的人較容易感染，感染部位會有斷髮黑點或有鱗屑覆蓋在皮膚上，指甲、腳部皮膚也可能同時感染，因而產生灰指甲和香港腳。

潘企岳說，成人當中香港腳的發生率有40%，灰指甲有10%，頭癬則因為人數相當少，因此缺乏統計，同一人身上可能3種同時出現，也可能只有其中1、2種，是自己傳給自己在不同部位發作，或是同時被他人傳染造成不同部位的感染，需經細菌培養和菌種鑑定才能得知。

如何預防與改善香港腳？（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：香港腳｜4大類型一次搞懂未必痕？3方法預防改善記謹保持腳部涼爽

梳子、帽子、毛巾、枕頭、髮夾 不要共用

潘企岳表示，頭癬通常都會有嚴重掉髮的症狀，嚴重的會破壞頭髮毛囊，造成永久性禿髮，因此如果有可疑病症，務必盡早就醫，治療方式以口服藥服用6到7周就可以有不錯的效果，灰指甲和香港腳則需要吃12周。

頭癬的傳染除了人與人的接觸之外，會經由共用梳子、帽子、髮夾、毛巾、枕頭等物品間接傳播，潘企岳建議要避免與他人共用這些貼身用品，並保持良好衛生習慣。

延伸閲讀：

婦頭皮禿一塊竟是少見皮膚病 有人傳人風險 醫建議這些物品不要共用

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」