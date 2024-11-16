尿失禁｜打個乞嚏就漏尿！更年期女性減肥、鍛練盆骨5招可改善

「我生產完很多年了，運動、跑步、爬山時漏尿狀況越來越嚴重，要是遇上感冒咳嗽更是漏得厲害，請問該怎麼辦？」許多女性進入更年期之後，常出現「漏尿」的問題，據台灣國民健康署2021年調查，40至59歲的已停經女性中，有8.3％在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時出現漏尿，間接影響生活品質。



許多女性進入更年期之後，常出現「漏尿」的問題。（Canva）

為甚麼更年期會出現泌尿道問題？

劉蕙瑄說，這些泌尿道問題發生，可以概分為3大原因：

．荷爾蒙的改變，更年期荷爾蒙低下，會使女性尿道閉鎖功能變差，出現「尿失禁」的問題

．老化、慢性病，會使膀胱控制退化，導致「膀胱過動症」產生

．骨盆底肌肉的衰退，則與負重、肥胖有關，可能導致骨盆器官下垂，導致「尿失禁」與「膀胱過動症」



雖然這些泌尿道問題的發生率高，但據台灣國健署針對於2000位女性做調查，真正尋求專業治療的人卻僅19.6%！

劉蕙瑄說，許多患者對頻尿、尿急、尿失禁抱持迷思，認為這就是一個老化現象，「老了就不可避免」。要不然就覺得也不是大問題，選擇忽略、忍受，「忍耐一下好了，不需要諮詢。」再來是覺得「無助」，想尋求協助，但不知道該怎麼做？

「其實，絕大部分的尿失禁，都是可以治療的！」劉蕙瑄說，尿失禁可以從症狀分為四大類：

1. 壓力性尿失禁

只要用力咳嗽、跑跳，甚至追巴士、走路快一點，就會發生尿失禁，其主因還是因為老化，使得尿道閉鎖不全。治療方法可透過肌肉訓鍊，或是現在盛行的尿道手術，如吊帶懸吊、尿道旁注射等，其成功率可達90％以上。

2. 急迫性尿失禁

常見是一急，還沒走到廁所就漏了；或是洗手時碰到冷水、聽到尖銳聲音就產生漏尿，讓患者非常困擾。劉蕙瑄說，除了肌肉訓練，現在也有很好的藥物可供治療，也能達到很高的治療效果。

3. 滿溢性尿失禁

常與做過骨盆底手術、電療，或是慢性病有關，找出真正問題，再來解決。

4. 混和性尿失禁

以雞尾酒式療法，找到患者真正問題，再行治療。

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到底多嚴重的尿失禁，才需要找醫生？

劉蕙瑄說，臨床上可從「棉墊測驗」來確認。棉墊試驗是1983年國際尿失禁醫學會 (ICS) 劃定為一個小時的檢查程序，可以將尿失禁的嚴重度做客觀的定量。

簡單來說，就是先讓患者將膀胱排空、尿解乾淨後，再喝500c.c的水，接着做一些日常動作，如開合跳、爬樓梯、撿東西、快走等，做完1個小時後，再去測量棉墊的重量。若為2～10g，就屬「輕度尿失禁」；若10～50g，為「中度漏尿』，要是大於50g，就是「嚴重漏尿」了。

劉蕙瑄強調，若是10g以下，會建議病患在家做骨盆底肌運動訓練，就能極大改善；但若是10g以上的中重度尿失禁，則務必要找醫生諮詢、治療，才能得到進一步的改善。

5招助擺脫更年期漏尿

對此，國民健康署響應每年10月世界更年期關懷日，提供5招幫助更年期女性擺脫漏尿不適，重拾健康自信：

1. 控制體重、生活規律

體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數(Body Mass Index, BMI)〔BMI=體重(公斤)÷身高2 (公尺2)〕在理想18.5至24之間。

2. 骨盆底肌-肌力訓練

勤做「5-5-10口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做，不滴不漏好自在。

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3. 適當飲水、定期排尿

應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1,500～2,000毫升。養成定期排尿的習慣，喝水不宜過量，以免影響睡眠品質。

4. 避免刺激性的食物

減少刺激性食物（如咖啡因、酒精）的攝取，以減少膀胱刺激。

5. 保持清潔、避免感染

分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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