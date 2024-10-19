男性更年期｜易攰啤酒肚皆為徵兆！40歲後做好5件事保持生活質素

隨着年齡增長，不僅女性，男性也會面臨荷爾蒙變化帶來的挑戰：感覺莫名的疲勞、情緒低落，或是工作起來不如以往得心應手？

這些都可能是因為進入了人生的新階段——「男性更年期」 ！



隨着年齡增長，男性也會面臨荷爾蒙變化帶來的挑戰，進入更年期 ！（Canva）

隨着年齡增長，發生機率越高

56歲的柯先生最近半年來總是感到疲憊不堪，即使睡眠充足，下午仍還是忍不住在電腦前打瞌睡。

經檢查發現，他的睪固酮濃度僅有2.1 ng/ml，遠低於正常值（3~10ng/ml）。這種情況被稱為「男性荷爾蒙低下症」，俗稱男性更年期。

台灣彰化醫院蔡卓榮醫生指出，男性更年期通常發生在40歲以上，隨着年齡增長，發生機率越高。然而，年齡並非絕對因素，生活習慣也扮演重要角色。

相關文章：男士更年期｜生理改變影響心理健康！有性功能問題易產生被剝奪感

+ 5

男性更年期症狀多樣

男性更年期的症狀並非僅限於性功能障礙，還可能包括：

1. 情緒變化：易怒、沮喪、憂鬱

2. 認知功能：注意力不集中、記憶力下降

3. 身體狀況：疲勞、肌肉鬆弛、骨質流失

4. 代謝問題：血糖、血脂、血壓難以控制



這些症狀常被誤認為正常老化，導致許多人忽視就醫。

中年男性健康危機的成功逆轉

像有位55歲男性，在成人健檢中發現有高血糖問題。他自述隨着年齡增長，體型變得肥胖，開始有「啤酒肚」，血糖也變得不穩定。近兩年，更是常常感到疲勞、情緒低落和性功能減退。

經過檢查和診斷，他被確診為男性更年期，並伴有肥胖、高血脂和高血壓等代謝症候群。

與醫生討論後，他採取綜合治療方案，包括接受荷爾蒙補充療法，同時調整飲食和運動習慣。一年後，他不僅恢復了活力，性功能也大幅改善，成功改善更年期症狀。更重要的是，體重減輕，血糖和血壓恢復正常。

成功治療5關鍵

台灣北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主診醫生王舜禾則建議，有效地治療男性更年期症狀可從以下幾個方面着手：

1. 早期診斷：定期健康檢查，及時發現問題

2. 荷爾蒙療法：在醫生指導下進行睪固酮補充

3. 生活方式調整：

- 規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動

- 均衡飲食：增加蛋白質攝入，控制脂肪和糖分

- 充足睡眠：保證每晚7-8小時高質量睡眠

- 壓力管理：學習放鬆技巧，如冥想或瑜伽



4. 控制體重：維持健康BMI，避免中央型肥胖

5. 戒煙限酒：減少對荷爾蒙的負面影響

男性更年期不是無法改變的命運。透過及早認識、積極預防和適當治療，就完全可以維持高品質的生活，健康的生活方式是應對更年期的最佳良方。

如果發現任何可疑症狀，記得及時就醫，讓專業醫生提供個性化的建議和治療方案。

【延伸閱讀，更多男性健康建議】



健康飲食｜睪固酮助增肌減脂男女都需要？避免不足要戒4地雷食物

+ 5

男士健康｜每月21次性生活更健康？ 專家：前列腺癌風險降20％！

+ 6

延伸閱讀：

他50後易怒、疲勞、沒性慾…男性更年期敲門！10指標檢測「睪固酮低下症」，防三高上身

我去看好幾間泌尿科診所，他們都不太理我！我是思覺失調症病人，不過我都有乖乖吃藥

【本文獲「今周刊」授權轉載。】