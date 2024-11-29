心肌梗塞｜天氣凍易猝死？醫生教定期監測血壓、6種保暖方式

為何天冷容易猝死？台灣黃軒醫師說明，寒冷會致血管收縮、血壓上升，以及使血液黏稠度增加，建議民眾室內溫度維持在20～24度、採取分層穿衣法、每天進行簡單的伸展或室內活動促進血液循環。



台灣胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在個人Facebook粉專發文表示，天冷容易猝死的原因是寒冷會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，增加心臟負擔，從而誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病，且低溫會降低血液流速，使血液變得黏稠，容易形成血栓阻塞血管，特別是老人以及患有高血壓、糖尿病或心臟病的患者，由於心血管功能較弱，更難適應寒冷的天氣型態，需要特別留意。

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天冷的保暖措施非常重要，黃軒提供6種保暖方式：

1. 穿著合適：

可採取分層穿衣法，選擇保暖內衣，再搭配羊毛或羽絨外套，保持身體溫暖且不悶熱。此外，四肢保暖也很重要，因為腳部與手部末梢血液循環差，可穿厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。

2. 室內保暖：

建議室內溫度維持在20～24度，尤其夜間睡眠時不要過低；也要避免冷風直吹，確保窗戶緊閉或使用遮風設施，必要時使用暖氣或空調。

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3. 飲食調節：

多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量。並注意補充營養，如維他命C和E，有助於增強免疫力。

4. 適度運動：

每天簡單的伸展或室內活動能促進血液循環，但避免過於劇烈的運動，以防因心臟負荷過重而引發危險。

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5. 慢性病患者須注意：

定期監測血壓與血糖，特別是早晨時段的心血管事件高峰期；按時服藥，勿因節日或天氣影響而中斷治療；隨身攜帶急救藥物，如硝化甘油或速效降壓藥。

6. 留意異常徵兆：

一旦發現突然胸痛或胸悶、呼吸困難或氣急促，以及感覺異常疲倦、頭暈或冒冷汗，務必盡快就醫不要拖。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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