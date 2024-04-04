肺癌｜有肺部病史、抽煙史超過30年要小心！醫呼籲4族群定期篩檢

肺癌是台灣最常發生和造成最多死亡的癌症，包括前副總統陳建仁、蕭萬長，還有柯文哲夫人陳佩琪都曾罹患肺癌，而趙少康的父母因肺癌離世，讓他成了有家族病史的高危險族群。



台灣胸腔重症醫師蘇一峰在Youtube《健康點點名》節目上分享，臨床上很多患者因久咳就醫，X光一照發現竟然是肺癌，呼籲大家別等不舒服才就醫，可以定期利用低劑量電腦斷層篩檢，為自己的身體健康把關。

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許多民眾體檢報告出現「結節」就很憂慮，蘇一峰說明，其實「肺結節」是統稱，並不等於「肺癌」，醫師會從經驗判斷肺結節的好壞。

- 結節「大小」：0.6公分以下一般都是安全的，超過1公分就要積極處理；

- 結節「形狀」：如果邊緣是歪七扭八、刺來刺去的就要小心；

- 結節「型態」：在台灣如果是毛玻璃結節，肺腺癌機率較高；

- 結節是否「長大」：沒有變化和突然長大的較不需要擔心，癌症的機率不高。



另外，蘇一峰提醒，低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，但僅對「重度吸煙族群」，可以降低2成死亡。根據台灣肺癌學會研究顯示，建議以下肺癌高風險族群考量進行LDCT篩檢。

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- 50至80歲，抽煙史超過30年（含戒煙時間未超過15年）之民眾。

- 具有肺癌家族史

- 有肺部病史（如肺結核、慢性肺阻塞症）

- 暴露於氡氣環境，或特定職場環境工作者，如金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等），可諮詢醫師是否需要篩檢。



最後，蘇一峰提到，台灣肺癌有個特色，就是腎絲球過濾率（EGFR）突變基因發生率是世界第一，所幸EGFR突變基因有標靶藥物可治療，提升了肺癌的治療效果和存活率，因此肺癌也成為「最燒錢癌症」。

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2023年國際頂尖期刊《自然（Nature）》發表了英國團隊的跨國研究，發現台灣人人種有一個特性，容易吸空污（空氣污染）得EGFR肺癌；所以身處於空污環境中，人人都有肺癌風險，呼籲民眾定期篩檢。

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