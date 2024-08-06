頭暈｜經常頭暈擔心自己腦中風？醫教每日做平衡復健改善慢性頭暈

造成「頭暈」的原因百百種，許多人會擔心是不是自己腦中風。



神經內科醫師坦言：「其中慢性頭暈患者中最常見是『持續姿勢-知覺性頭暈』(PPPD)，主要是中樞神經系統裡面的一些神經傳導物質分泌的比較混亂，出現長期慢性的頭暈。」

6狀況造成暈眩（按圖👇👇👇）

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「知覺性頭暈」是慢性頭暈最常見的原因之一

根據研究統計，17%的民眾曾經歷過頭暈，且隨著年紀的增長，頭暈的發生機率持續攀高，你可能感受到眩暈、不穩、或非旋轉感覺的眩暈症狀，但是有很多人經過了複雜的檢查下還是找不出原因，這些頭暈可能就是這種持續姿勢性知覺頭暈，這是幾十年來經過許多學者的研究及討論，直到2017由國際神經耳科學才發表「知覺性頭暈」的診斷基準。

持續姿勢-知覺性頭暈，簡稱「知覺性頭暈」是屬於中樞神經暈眩的一種，誘發導致的原因非常多元，台灣台北醫學大學神經內科主任李薰華解釋：「除了前庭、神經耳科疾病、各種結構、代謝異常、壓力，包含還有神經退化疾病、民眾常吃的感冒藥物都可能是原因之一。一個前驅頭暈誘發之後，一直感覺沒有好，有很大的機會是這個疾病引起的。」

根據《台灣醫學》 提到，知覺性頭暈也有可能是其他疾病影響病患平衡控制，出現肌肉繃緊、過度警覺、仰賴視覺維持平衡，誘因事件結束後，仍無法重新適應而出現頭暈，好發於中年，女性比例較高。

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非旋轉感覺的頭暈或不穩！這狀況下會惡化

知覺性頭暈雖然是一個新定義的頭暈疾病，但其實存在已久，也是慢性頭暈最常見的原因之一。正因為原因複雜，知覺性頭暈很容易被當作是心因性頭暈，導致患者不知道自己該看什麼科別，可能在耳鼻喉科、精神科、心臟科中到處亂看，始終無法獲得良好的改善。李薰華分享：「近期收治一名知覺性頭暈病人，他已經嚴重合併到抑鬱症，主要是長達三年看不好 。」

面對知覺性頭暈是慢性、持續存在大於3個月的一種功能性頭暈疾病。疾病特徵症狀是：非旋轉感覺的頭暈或不穩，在直立，進行活動時或是在環境複雜的、視覺刺激很多時，症狀會惡化，例如走在賣場、搭乘大眾運輸工具、坐在擁擠的餐廳等。適當的讓病人分心，不要專注於自己的頭暈，症狀反而可能減輕。

別輕忽平衡復健！每日簡單自我練習就能改善

被醫師診斷知覺性頭暈不要過於擔心，藉由藥物及復健是可以完全康復。在藥物上抗抑鬱藥物（SSRI和SNRI）都被認為可能有效果，但李薰華認為：「不見得一定要吃藥，另一種有效的治療方式其實是平衡運動或是平衡復健，簡單來說，藉由訓練的方式讓不好的平衡功能變更好，好的功能要更好，就可以克服這類慢性頭暈。」

藉由眼睛視覺、耳朵前庭功能、本體感覺，經由中樞神經系統整合，就可以維持人體的平衡功能。別把平衡運動及復健想得太複雜， 它其實都是一些綜合性的練習，給身體平衡功能一點小考驗，當久而久之可以適應這些小挑戰下慢慢平衡功能也會增強。

在自我練習開始之前，也可以先學會自我察覺平衡功能，在靜止站立的狀況下雙腳併攏，同時閉起眼睛，當下感受身體有沒有晃動，這其實就是訓練本體感覺一種方式。

李薰華舉例分享，民眾在家可以進行的平衡復健，最簡單在辦公室裡，許多都是坐旋轉椅，當你坐在椅子上一直旋轉時，其實就是一個很好的復健方式。抑或將自己的手比出一，眼睛就盯著手指頭看，慢慢將手指左右移動，讓眼睛習慣慢慢追著手指，依據可承受的風險下再加快速度。

耳石症會出現什麼症狀？（點擊下圖看清👇👇👇）

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跳舞、球類運動、太極拳也是改善頭暈的好復健

更簡單的方式，單腳站立也是訓練的方式之一，除了平衡也跟身體關節的穩定度、肌肉的力量有高度相關，也可以練習腳跟對腳尖這樣一直往前走，看似輕鬆的動作對於知覺性頭暈的患者並不容易完成。李薰華提到：「不單是有知覺性頭暈的患者可以做，如果是剛小腦中風後也應該儘早開始練習這類的復健 ，重新讓小腦平衡功能回來。」

另外，若民眾若覺得還需要記下細節太麻煩，李薰華建議：「可以去做球類運動、跳舞、打太極，這些過程中都會訓練到旋轉運動，不強求一定強度過高，但最重要的事情是最好每天做，讓自己持之以恆。」在重新統合平衡系統下搭配藥物治療，讓患者回歸正常的生活。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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