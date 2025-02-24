頭痛｜天氣凍吹到風易頭痛？中醫教洗澡時多做一步有助緩解痛楚

天冷吹到風讓你頭痛嗎？頭痛是現代人普遍的健康問題，台灣中醫師王大元發現，門診出現頭痛患者，有人是吹到風而頭痛，有些是因為加班壓力導致。有什麼方法可以緩解頭痛？



王大元指出，因氣溫變化和生活壓力的增加，門診中出現頭痛主訴的患者也隨之增多；頭痛可分為壓力型頭痛和風寒型頭痛兩種類型，不同類型的頭痛有不同的成因和表現，因此治療方向也有所不同。

相關文章：頭痛｜壓力大消化差致頭痛？前額太陽穴6類頭痛鼻塞耳脹或生腫瘤!👇👇👇

+ 22

壓力型頭痛與肝氣鬱滯有關

王大元說明，壓力型頭痛通常伴隨全身肌肉緊繃、肩頸有氣結等症狀，常與「肝氣鬱滯、肝火上逆」有關。除了頭痛以外，患者還可能出現生氣易怒、目赤腫痛、痤瘡粉刺、泛酸口臭和耳鳴耳悶等症狀。治療方向以「疏肝解鬱」為主，可選用柴胡、半夏、黃芩、梔子、黃連、白芍或枳實等藥材，飲食方面要盡量減少甜食、辛辣、咖啡和茶飲等。

風寒型頭痛與氣溫變化有關

另外，風寒型頭痛是因為氣溫變化劇烈，吹風受寒導致的「風寒束表」，血管過度收縮，肌肉緊繃疼痛，通常會從後頸、後腦杓、太陽穴開始發作，伴隨汗出不暢、頭眼脹痛。

治療以「疏散風寒」為主，通常選擇川芎、白芷、荊芥、防風、桂枝、葛根等藥物，在飲食方面可以多選擇溫性的食材，如蔥、薑、蒜、洋蔥、肉桂、蒜頭等，同時避免過多寒食，如西柚、椰子汁、柑橘、火龍果或苦瓜等。

相關文章：頸痛｜長期做低頭族頸部不適？5招伸展運動遠離痠痛、頸椎長骨刺👇👇👇

+ 6

緩解頭痛的方法

要如何緩解頭痛？王大元建議，洗澡時可以利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往大椎穴、由上往下同方向沖淋，也可找出後腦杓的筋結點進行熱敷約10～15分鐘，或從枕骨下肌群下緣往外撥筋按摩5～10分鐘，力道保持輕微酸楚感即可。此外，也可用五指指尖由上往下重複輕敲頭皮，以達到按摩的效果。

針灸穴位一般選用天宗、風池、肩中俞和肩外俞、太陽、百會、率谷或肩中俞穴，王大元表示，風寒型頭痛可再加入艾灸，有助於血液循環和舒緩緊繃，緩解頭痛不適。

延伸閲讀：

偏頭痛只吃止痛藥沒有用！中醫獨家「調理祕方」根治偏頭痛顯神效

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

