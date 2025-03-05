養生｜春天常見疾病有哪些？中醫教3招簡單養生穴位按摩增免疫力

《黃帝內經》提到：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」



即認為春天來臨時，萬物俱發，整個自然界陽氣上升，萬物生長欣欣向榮，此時氣温不穩亦容易下雨，植物萌發新芽生長，人體接受外在自然界的能量，整個內分泌系統和生殖系統也隨之上升，再加上工作壓力和家庭的問題，容易發生各式各樣等症狀。

6種春天養生方法與對應食物（按圖看清👇👇👇）

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春天常見疾病有哪些？ 注意肺部與消化系統問題

台灣中醫師李建志表示，春日的流行疾病受到自然界的生發之氣，首當其衝影響到肺和脾的臟氣，肺的臟氣與呼吸交換及上呼吸道相關，易容易引發流行性感冒及新冠（Covid-19），特別是新冠雖然大多為輕症，但病毒變種快速，對於有慢性疾病的長者及抵抗力較差的兒童，確診新冠，依舊衝擊很大，而脾和消化系統有關，易容易發生腸胃脹氣、胃酸倒流和便秘等消化系統的疾病。

中醫強調治未病！預防春天疾病跟著中醫師這樣做

李建志說明，中醫和西醫最大的不同是，中醫是疾病未發作時，就已經開始治療，治未病是中醫最大的優勢，在春日未到的現在，針對即將到來的流感和腸胃相關的疾病，須及早作出因應與防範，以下為預防之道。

1. 生活作息穩定，不要過度勞累

應注意不要過量的勞動，儘可能維持充足的睡眠，睡眠的時間為6小時以上，1週運動3次到4次，每次為1個小時至1個半小時，運動可促進新陳代謝，幫助身體的循環，提昇免疫力。

另外晚上時也可以使用足浴包泡腳，足浴包藥材包含有乾薑、桂枝、紅骨蛇、伸筋草、艾草、川芎、大花咸豐草、赤芍等舒筋活血藥材可以暢通經絡，使用約3000c. c. 水量，水深高於腳踝，水溫約37至42度，浸泡約10至15分鐘，出汗後稍作休息。

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2. 留意保暖，透過穴位按摩提升免疫力

當遇到寒流或氣溫降低時，風寒進入了身體，身體必須產熱加以對抗，因此適當的保暖很重要，除了適時添加保暖的衣物外，也需保護喉頸部不要接觸冷空氣，再加上穴位的按摩，可以提升免疫系統對抗疾病成功概率，進行穴位按摩時，每天至少1至2次，每次按5至10分鐘，在按壓時需有酸痛感，才能達到按壓的效果，按壓的穴位如下：

▸風池穴：位於頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，按壓時大姆指由輕到重按壓約20至30次，並加以搓揉讓皮膚有熱感，這樣的方式可以促進頭頸部血液的循環，不僅可以對抗寒冷的氣候，也可緩解頭頸部緊繃的肌肉，減少頭暈和偏頭痛發生的機率。

▸大椎穴：在低頭時，脖子和背部相接的地方，有塊明顯骨頭隆起，大椎穴即於其下方凹陷處，主要功效是促進循環，降低頸部的酸脹感，常用於感冒、流行性感冒和支氣管炎引發的咳嗽，按壓時以拇指揉按，也可在穴位上，貼上活血化瘀的中藥藥布，使藥效滲透，改善頸椎僵硬。

春天保養秘訣，按壓2穴道提升身體免疫力。（馬光醫療網圖片）

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3. 循節氣敷貼，幫助提升免疫力

三九貼，為冬天時貼在穴位的藥餅，藥餅由生薑、白芥子、細辛等藥材混合而成，敷貼在穴位來溫陽通絡，貼在背部腸胃臟腑的穴位，可以保護脾胃促進腸胃的蠕動，再加上行氣化食的中藥如白朮、神麴、枳實和山楂，如此可以改善腸胃脹氣，更可幫助排便，腸胃症狀會緩解很多。

李建志強調，只要作好因應，好好地保養身體，春日常見的疾病都會消散無形，定期至中醫診所就診，不僅可以治療疾病，也可以預防疾病的發生，而且專業的中醫師，會盡一切努力，回答問題，帶給大家最好的保障。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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