三叉神經痛｜反覆出現面部疼痛？中醫教按5穴位緩解避吃辛辣食物

明明天氣由寒轉暖，半邊臉卻覺得僵僵的，開口說話嘴唇不聽使喚，甚至還因為嘴巴無法緊閉，竟流下口水，一度以為是否中風了？你或家人、朋友有過這樣的痛苦經驗嗎？



這不是中風，這種如電擊般的痛苦是「三叉神經」出了狀況。

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台灣澄品中醫診所醫師顏孟章表示，三叉神經位於第五對腦神經，它痛起來的特點是反覆出現、劇烈且如電擊般的面部疼痛。這種疼痛通常發生在單側，影響眼睛周圍、臉頰或下巴，可能由輕微刺激觸發，一般大約會持續數秒到數分鐘，發作頻繁，嚴重時甚至伴隨面部發紅、結膜充血、流眼淚、流口水等自律神經症狀，最終可能發展為慢性疼痛，影響患者的生活品質！

經脈阻塞 引發疼痛

顏孟章指出，中醫認為三叉神經痛屬於「頰痛」、「面痛」、「面游風」、「齒槽風」的範疇，與經絡不通、氣血阻滯有關。經絡負責運行氣血，當風寒、風熱、氣滯血瘀或臟腑失調影響經絡時，就會導致經脈阻塞，引發疼痛。

三叉神經痛與4條經絡息息相關，顏孟章指出，包括陽明胃經、陽明大腸經、少陽膽經、太陽膀胱經等。透過中藥、針灸治療，可以有效緩解疼痛、改善氣血流通。而日常若能留意保養，便能幫助減少發作，提高患者的生活品質。

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穴道按摩推薦

三叉神經痛發作時，除了就醫，緩解方法方面，顏孟章推薦5個穴道按摩方法：

- 陽明胃經：足三里穴、下關穴。

- 陽明大腸經：合谷穴。

- 少陽膽經：風池穴。

- 督脈：百會穴。



5穴道按摩推推薦（Facebook@澄品中醫）

日常保養建議

顏孟章建議患者在日常生活中注意以下幾點：

1. 選擇軟質食物，減少用力咀嚼。

2. 多攝取富含維他命B雜的食物（如全穀類、豆類），有助於神經修復。

3. 維持正常作息。

4. 保持心情平穩，避免壓力過大，以免誘發疼痛。



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可能引發三叉神經痛的地雷食物

顏孟章提醒患者應避免以下食物：

- 辛辣食物：辣椒、大蒜相關食物。

- 刺激性飲品：酒精、咖啡。

- 生冷飲食：冰品、寒性水果（西瓜、梨、柿子等）



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