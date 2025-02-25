腰背痛｜拍打身體有助排毒？中醫揭拍打這些位置可緩解腰痠背痛
撰文：Heho健康
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經常久坐、姿勢不良而造成腰痠背痛嗎？
中醫有教，透過拍打身體8個位置和當中的委中穴，就可以緩解腰痠背痛的症狀和幫助身體排毒，每天花點時間拍一拍就能更健康！
5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）
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五臟邪氣藏於人體8個部位
《黃帝內經》裡，記載一篇養生功法，就是拍打八虛。所謂的八虛就是指人體八個虛弱的地方，也是五臟邪氣常常藏匿的地方，分別是人體兩側的手肘窩、兩手腋下窩、兩邊髀窩（腹股溝）以及兩邊膝膕窩(膝蓋後面)，等8個部位。如果對應著人體五臟，心肺有邪氣的話，常會在手肘內側有瘀阻；肝的邪氣則是對應在兩腋；脾的邪氣會藏在腹股溝；而腎有邪氣則會反應在委中穴位於的膝膕窩。
拍打八虛時候要用「虛掌」，就是四根手指併攏微彎，掌心中有個淺淺的碗，力度上只需要輕輕地拍打，時間可選在早上，可藉著整天的飲水及活動，排除掉體內的代謝廢物。特別注意的是，飯前跟飯後一小時，不適合進行！
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拍打8虛當中的委中穴，緩解腰痠背痛
而委中穴位於膝蓋後方，也是8虛當中的2處，是人體氣血集匯通過的地方，也是治療腰痠背痛的特效穴！中醫臨床治療也會用委中穴治療深層的氣血瘀滯，甚至是放血，但放血需要高度醫療專業，不要自己嘗試，當腰痠背痛時，藉由拍打委中穴，可以快速緩解症狀。
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