腰背痛｜拍打身體有助排毒？中醫揭拍打這些位置可緩解腰痠背痛

經常久坐、姿勢不良而造成腰痠背痛嗎？



中醫有教，透過拍打身體8個位置和當中的委中穴，就可以緩解腰痠背痛的症狀和幫助身體排毒，每天花點時間拍一拍就能更健康！

5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：腰痠背痛｜趴著玩手機比躺著好？醫生盤點5大常見姿勢超傷腰

五臟邪氣藏於人體8個部位

《黃帝內經》裡，記載一篇養生功法，就是拍打八虛。所謂的八虛就是指人體八個虛弱的地方，也是五臟邪氣常常藏匿的地方，分別是人體兩側的手肘窩、兩手腋下窩、兩邊髀窩（腹股溝）以及兩邊膝膕窩(膝蓋後面)，等8個部位。如果對應著人體五臟，心肺有邪氣的話，常會在手肘內側有瘀阻；肝的邪氣則是對應在兩腋；脾的邪氣會藏在腹股溝；而腎有邪氣則會反應在委中穴位於的膝膕窩。

幫助身體排毒、緩解腰痠背痛，就靠拍打八虛和委中穴！（Heho健康授權使用）

拍打八虛時候要用「虛掌」，就是四根手指併攏微彎，掌心中有個淺淺的碗，力度上只需要輕輕地拍打，時間可選在早上，可藉著整天的飲水及活動，排除掉體內的代謝廢物。特別注意的是，飯前跟飯後一小時，不適合進行！

相關文章：腰痛｜腎氣差5原因腰背痛 秋葵杞子5類食物紓緩豆漿有1類人忌飲👇👇👇

+ 10

拍打8虛當中的委中穴，緩解腰痠背痛

而委中穴位於膝蓋後方，也是8虛當中的2處，是人體氣血集匯通過的地方，也是治療腰痠背痛的特效穴！中醫臨床治療也會用委中穴治療深層的氣血瘀滯，甚至是放血，但放血需要高度醫療專業，不要自己嘗試，當腰痠背痛時，藉由拍打委中穴，可以快速緩解症狀。

延伸閱讀：

一張表看手麻的症狀與潛在可能疾病！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

