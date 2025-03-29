常吃胃藥治胃痛恐致胃炎悄悄惡化？醫提醒找出胃炎致病原對症治療

人體的皮膚會因受到刺激、病菌感染而出現發炎紅腫傷口，胃部的黏膜細胞也一樣！身為消化系統的前線，胃部表皮黏膜組織若經常接觸刺激性飲食、藥物、煙酒等不良物質，甚至情緒與壓力導致胃酸分泌過多，都可能引發胃發炎。



但胃部的發炎不像皮膚一樣顯而易見，而是用疼痛和不適感顯現，甚至無明顯症狀，若疏於保養及治療，長期慢性胃炎還可能惡化為胃癌！因此，及早釐清胃炎成因，調整飲食與生活習慣，是養胃重要的一步。

容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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常胃痛要小心！ 急、慢性胃炎差在哪？

台灣聯安預防醫學機構聯安診所超音波室主任楊建華醫師說明，胃炎可分為急性胃炎與慢性胃炎。胃位於人體上腹部，當上腹出現絞痛、痙攣，且噁心想吐的感覺來的急又快，就可能是急性胃炎。急性胃炎一般3-5天就會緩解，但若引起胃炎的原因不斷出現，像是持續飲酒、吃傷胃的刺激性食物，胃的紅腫傷口反覆被刺激、沒有好轉，急性胃炎就可能演變為慢性胃炎，產生胃悶、腹脹、消化不良、易飽等症狀。

台灣楊建華醫師分析，長期慢性胃炎會破壞胃部細胞，當胃炎沒有妥善的處理治療，長久下來可能造成更為嚴重的疾病，如胃出血、胃穿孔與胃癌發生等。若慢性胃炎合併幽門桿菌感染，胃黏膜受損後，胃壁細胞和胃主細胞也會被破壞，且一旦數量減少後就不會恢復，形成萎縮性胃炎，接著可能出現腸上皮化生。腸上皮化生是胃的癌前病變，必須定期追蹤檢查。因此，有胃幽門桿菌感染時，必須儘快吃藥殺菌。

6大養胃指南（按圖了解👇👇👇）

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吃胃藥壓胃痛 恐致胃炎悄悄惡化

台灣楊建華醫師表示，一般人遇到胃部不舒服，有不少人會選擇直接服用胃藥緩解，但須留意若長期服用，胃藥其中某些成分可能影響胃部健康或引發副作用。如含有鈣、鋁離子，則可能導致便秘；含鎂離子可能致腹瀉；若其中有碳酸離子，和胃酸作用會引發脹氣或打嗝。長期服用胃藥也可能改變胃部酸鹼值，使得腸胃道菌叢失衡。

在服用胃藥時，建議仍需由醫師診斷處方較為安全。更重要的是，當有胃炎情況時，要找出根本原因對症下藥，而不是只一味自行服用胃藥舒緩症狀。如此一來，才不至於讓胃炎惡化，導致更嚴重的疾病發生。

台灣楊建華醫師分享個案，曾有1名40多歲的電子公司高階主管，因胃悶、發脹不舒服愈來愈頻繁而前來就醫，檢查後確認他已罹患萎縮性胃炎。問診後發現，病人2年前就已在外院診斷出慢性胃炎並發現幽門桿菌感染，但他沒有定期回診治療，且抽煙喝酒、重口味飲食習慣仍舊不改，胃痛時就吃胃藥緩解，才使得病情變嚴重。因此我建議他須戒煙戒酒、除菌治療及改變生活作息，目前症狀也已改善，並持續追蹤。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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上腹疼痛可能原因多！ 宜檢查找出原因

台灣楊建華醫師提醒，上腹部除了胃部及十二指腸外，還包含肝臟、膽囊、胰臟等器官，就連心臟問題也可能導致上腹不適。因此若疼痛點位在上腹部，要盡快釐清原因，找出病源。在經過問診及理學檢查後，若懷疑是胃部問題時，再搭配胃鏡、幽門桿菌吹氣檢查、抽血檢測，也可進行胃蛋白酶原檢驗，了解胃黏膜狀況以進行治療。若是輕微的胃發炎，透過飲食與生活型態調整，良好習慣持之以恆，大都能改善胃部不適。

台灣楊建華醫師強調，胃發炎成因多，如飲食、藥物、病菌感染等會破壞胃部黏膜而引起，但也別忘了情緒壓力會刺激胃酸分泌過多，也會使胃部黏膜保護力變差！生活中我們可以盡量避免過辣的刺激性飲食，遠離煙、酒、濃茶、醃漬品等會造成胃黏膜受損的成分養胃，並養成定時定量、細嚼慢嚥的飲食習慣，將酸性水果如鳳梨、橙留在飯後食用避免傷胃，才能讓胃部保持長久健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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