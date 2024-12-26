胃痛｜吃胃藥會骨質疏鬆靠偏方紓緩？治療胃潰瘍不光止痛還需1物

胃部不適聽信偏方，小心得不償失！台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，台灣有一名30歲男性吃飯到一半，因為肚子痛被送來急診，經檢查發現已經胃穿孔，必須緊急手術修補，原來男子聽信偏方，胃痛就喝油或吃冰。



他提醒，胃痛若沒有正確治療，很可能惡化成胃穿孔，千萬別輕忽。

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吃飯吃到一半肚子痛 竟是胃穿孔惹禍

陳榮堅指出，這名台灣30歲男性原本正在吃飯，吃到一半時因為肚子痛到被送來急診，檢查發現他已經胃穿孔，必須緊急手術把胃補起來。醫療團隊覺得很奇怪，通常這麼年輕就胃穿孔的患者，大部分不是有煙酒的習慣，就是有幽門桿菌感染，但這名男子什麼都沒有。

詢問之下才發現，原來這名男子的胃非常敏感。一般來說，胃痛或胃不舒服，常見的原因是胃痙攣或胃潰瘍造成的疼痛。如果是胃痙攣，可以使用解痙攣的藥物；而胃潰瘍的話，首先要了解什麼是潰瘍。

胃痛別輕忽 小心胃潰瘍找上門

陳榮堅解釋，胃的環境就跟鹽酸一樣，當黏膜受損時，就等於有鹽酸在侵蝕。這時候如果沒有使用抗制酸的藥，反而是用一些偏方，像是喝油、吃冰等，是完全沒有用的。而這名男性之所以會胃穿孔，就是因為他覺得吃胃藥會骨質疏鬆，所以平時會嘗試喝油等偏方。在胃特別不舒服的時候，甚至會靠吃冰舒緩。結果胃潰瘍不僅沒有好，反而更加嚴重，最終導致胃穿孔。

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苦茶油不能治胃潰瘍

由於坊間認為苦茶油可以顧胃，就連台灣新北市長侯友宜也是苦茶油愛用者，甚至每天吃苦茶油麵線當早餐。不過，台灣義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫曾表示，有關苦茶油可以治胃痛的說法一直都在病友間口耳相傳，後來有科學研究發現，苦茶油含有「皂素」，具有吸附油脂、中和胃酸的作用， 所以可能有潛在解脂、消脹氣、減緩胃痛的效果。但「中和胃酸、緩解胃痛」並不是治療胃病，研究顯示，十二指腸潰瘍患者的幽門桿菌感染率為90％、胃潰瘍患者的感染率為70％，想要治療胃潰瘍，不光中和胃酸、止痛沒有效，還是要接受標準的抗生素根除治療。

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胃痛應就醫 切勿聽信偏方

陳榮堅強調，有任何疾病都應使用正規的藥物治療。許多民眾聽信偏方，不僅疾病沒好，還可能加重病情，得不償失。

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