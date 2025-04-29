眼睛健康｜紅眼症流行季來臨？醫生盤點這些眼疾恐致眼睛紅腫癢痛

「紅眼睛」是眼科常見的主訴。台灣資深眼科醫師朱智盟指出，流行性急性結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」，具有高度傳染性。



此外，季節性過敏性結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、急性角膜炎，甚至皰疹、黴菌感染也可能導致紅眼。乾眼症亦可能因眼睛過度乾澀，造成角膜損傷發炎，而引起充血反應。

是什麼原因導致結膜下出血？預防方法（按圖👇👇👇）

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眼睛睜不開怎麼辦？切忌用力撥開以免破皮 醫師建議這樣做

台灣朱智盟醫師表示，新冠肺炎疫情後，許多病毒混在一起，醫療界統計，所有流感病毒裡有35%是腺病毒，同時也伴隨眼睛分泌物增加，而急性角膜炎則屬於腺病毒感染，傳染期1至2週，主要症狀是眼睛分泌物顏色黃、多且黏稠，早晨起床後常常眼睛打不開，通常得過1次就終生難忘。病程中，有人會產生角膜下沉澱的免疫反應，恐影響視力模糊2至4周，痊癒後即恢復正常。

「紅眼症」是高度傳染性眼疾，好發在游泳池開放期間，約4、5月開始流行，10月泳池快關閉時達到高峰，間接接觸也會傳播病毒，通常住在一起的家人很容易互相傳染。過往每10至20年會有1次小流行和大流行，上次大流行在2005年，台灣朱智盟醫師推估，今年恐會有一波紅眼症的高峰期，民眾應特別留意。

台灣朱智盟醫師解釋，通常紅眼症採症狀治療，並未給予抗病毒藥物，針對眼睛紅腫、會給予類固醇、血管收縮劑，睡前點眼藥膏，目的是讓眼屎軟化，避免過黏起床張不開眼；倘若眼睛沾黏嚴重，切忌用力撥開以免破皮，建議可使用生理食鹽水沾濕紗布，慢慢用水緩緩幫助眼睛張開。

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眼科醫師解析眼睛紅腫癢痛常見眼疾 找出病因才能對症治療

另外，「過敏性結膜炎」則好發於春秋季節的，嚴重時會出現眼屎多、眼睛紅腫症狀，但眼屎偏白，主要特徵是非常癢，家裡有養寵物、絨毛玩具及塵蟎都是誘發因素，急性發作時會有類似眼白鼓起的果凍眼。

台灣朱智盟醫師提醒，過敏性結膜炎發作時勿亂揉眼睛，可採冰敷緩解，以類固醇和血管收縮劑治療為主，再添加抗敏藥物，反覆發作者會在急性治療後，給予3個月加強抗敏治療。

至於常見的結膜下出血，眼白部位會有一塊出血，這屬於自發性出血，沒有確切原因，不痛不癢，嚴重時眼白會有1大片出血，不過，這並非血管堵塞的眼中風，而是單純的微血管破裂，不需過度擔心。治療採血管收縮劑和止血藥為主，約1到2週會自行吸收，有25%的患者到第3、4天時，出血部位可能會擴大，會給予抗血栓溶解藥物預防。

台灣朱智盟醫師歸納微血管破裂的原因，包括寒流來襲，喝酒，若本身有高血壓、糖尿病，容易有血管問題；腹部用力咳嗽、打噴嚏，瞬間血管回流受阻也可能破裂；服用抗凝血劑、或是便秘引起腹部用力解便。其他因外傷、被戳到、用力揉眼；提重物，造成負壓過大等，都可能造成結膜下出血。

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「急性虹彩炎」與「急性角膜炎」怎麼分？ 前者與自體免疫有關

「急性虹彩炎」是自體免疫性疾病的1種，成因是過於疲累、工作壓力大等，症狀是眼睛很紅、輕微悶痛感、畏光，初期表現為眼壓低，因為眼睛內部組織發炎，虹膜和水晶體前囊沾黏嚴重。門診會先使用散瞳劑放大瞳孔來減緩悶痛不適，再以類固醇治療為主，但劑量需逐漸減少，不能1次停用，否則容易復發。如果患者眼睛很紅卻沒有眼屎，就要懷疑是否為虹彩炎，至於猛爆型虹彩炎則沒有紅眼症狀。另1個常見的紅眼是「上鞏膜炎」，主要是眼睛疲勞造成的充血現象，最常見是局部上鞏膜炎。

值得注意的是，「急性角膜炎」也可能產生紅眼反應，看診時敘述眼睛會痛，多半是角膜問題，症狀通常是流眼淚、眼睛睜不開，常見戴透氧度低的變色片、角膜瞳孔放大片，正常只能戴4到6小時，卻從早戴到晚，以致角膜新生血管、缺氧，造成角膜潰瘍，導致細菌感染，治療以抗生素為主，一般的葡萄球菌、鏈球菌較易治療，綠膿桿菌感染治療較棘手，嚴重恐導致角膜潰瘍，需開刀處理。

台灣朱智盟醫師說明，若是皰疹或帶狀皰疹感染，症狀則是眼睛紅且劇痛，原因來自眼睛不適時到藥店隨意買含類固醇的眼藥水，長期導致角膜長出皰疹，需盡快擦抗皰疹藥膏或口服藥治療。更可怕的是阿米巴原蟲感染，通常是戴隱形眼鏡或角膜塑型片，碰觸自來水或泳池不乾淨，因破皮導致寄生蟲生長，目前台灣無特效藥，黴菌感染也會引起眼紅，不會疼痛，但治療需有耐心。

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紅眼症流行季來臨！民眾應注意公共衛生及養成個人良好習慣

門診中判斷眼疾會觀察患者眼睛是否發紅、是否有疼痛感或發癢，有無眼屎或畏光，是充血現象還是塊狀出血點，先區分病症，再進一步檢查確診。台灣朱智盟醫師提到，早期有些患者會在白內障術後出現紅眼、疼痛的虹彩炎症狀，原因是植入的水晶體或是殘留物造成的發炎反應，不過在使用非類固醇的消炎藥後已很少見。

最後，台灣朱智盟醫師提醒，正值好發傳染性結膜炎的季節，民眾應注意公共衛生，勿使用別人的毛巾擦臉，避免亂揉眼睛，應勤洗手或使用酒精消毒雙手，眼睛不適應就醫診治，切勿自行到藥店買眼藥水，眼睛雖暫時不紅，長期恐引發青光眼的後遺症。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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