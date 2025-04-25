胰臟癌｜擴散速度快，5年存活率僅有10%？現腹痛背痛5症狀勿輕視

胰臟癌擴散快，五年存活率僅有10%，為所有癌症中最低，因此素有「癌王」之稱，台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏透露，先前一名病患因背痛就醫，最後成功揪出胰臟癌，正因如此，他也呼籲大家若集滿5大症狀，一定要特別留意。



林相宏分享一宗案例，台灣一名有糖尿病史的60歲女性，在就醫前一至兩周內出現胃悶、尤其是吃飽飯後，連喝一點水都會打嗝，也吃不了太多、很容易飽，稍微瘦了一公斤，最大的不同是，這次就連左腰的地方和背部也都會有點痠痛。

▼胰臟癌為什麼難以發現？（按圖看清👇👇👇）

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林相宏見狀便說：「不要永遠上腹痛都以為是胃的問題，尤其連帶背痛。一定要小心胰臟或是膽的問題，家屬們很有警覺心，趕緊帶來檢查。」最終檢查結果，在該名病患胰臟尾部靠近背後的地方發現了一顆3厘米的胰臟癌，於是趕緊做手術去切除。

林相宏也分享胰臟癌的五大症狀，也藉著這個機會呼籲大家千萬別輕忽：

1、腹痛

大部分都在肚臍以上胃的附近，不是那種非常疼痛的感覺，就是一陣一陣悶悶的不舒服，吃了胃藥也不會完全改善。

2、背痛

因為胰臟靠近我們的脊椎背後的地方，所以當有腫瘤壓迫到附近的器官或是神經時，就會連帶有背痛的感覺，常常病患會先跑去看復健科、骨科或是泌尿科，而忽略了胰臟的問題。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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3、噁心想吐

胰臟與消化有關所以症狀一般飯後會更加嚴重，會覺得很容易飽吃不下，最終會造成無法解釋的體重下降。

4、糖尿病

胰臟分泌胰島素調控血糖，突發的糖尿病尤其50歲以上族群，千千萬萬要小心胰臟問題。

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5、黃疸皮膚癢

膽囊胰臟本一體，當胰臟有腫瘤時會阻塞膽汁，造成黃疸皮膚癢，但是特點是可能黃疸嚴重但是疼痛不明顯。

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