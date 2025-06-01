癌症｜手腳出現異常或屬癌症前兆！持續疼痛伴隨2症狀要提高警覺

醫界提醒，當手腳出現異常症狀時，可能是癌症發出的警訊。台灣醫師黃軒在Facebook指出，若能及早發現這些徵兆將有助於及時治療，特別是當出現血栓或骨折等併發症時，不僅會提高死亡率，還可能影響化療和標靶治療的時程。



根據台灣醫師黃軒的說明，手腳出現堅硬且固定的腫塊是最需要警惕的徵兆之一。骨骼是多種癌症的常見轉移部位，包括乳癌、攝護腺癌、肺癌及腎癌都可能在四肢骨頭形成轉移。這類惡性腫塊具有石頭般的質地，邊界不清且表面凹凸不平，最重要的是不易推動。值得注意的是，乳癌病人出現骨轉移的比例高達65%至75%。

3招有效預防子宮頸癌（按圖看清👇👇👇）

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另一個值得關注的警訊是指尖變圓鼓、指甲呈拱橋狀的「杵狀指」或「杵狀趾」。台灣黃軒醫師表示，這種症狀通常是因為末梢長期缺氧導致軟組織增生，常見於肺部疾病與肺癌患者。

持續性疼痛，尤其是在夜間加劇的疼痛，也是一個重要警訊。當癌細胞侵入骨皮質、擠壓骨髓或鄰近神經時，往往會出現深層且難以確定位置的疼痛，這種疼痛即使休息也難以緩解。若疼痛同時伴隨夜間盜汗、體重下降等症狀，更需要提高警覺。

▼肺癌6大較少人知的症狀：（按圖 👇👇👇）

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原因不明的肢體血栓同樣不容忽視。研究顯示，癌症患者併發靜脈血栓栓塞時，死亡風險會增加2.8至14.7倍。這是因為癌症腫瘤會造成血液呈現高凝血狀態。

此外，手腳活動障礙或容易骨折也是重要警訊。黃軒醫師解釋，當骨質被腫瘤蛀空時，即使輕微的外力也可能造成骨折。這類骨折不僅復位困難、癒合緩慢，更常常是患者首次被確診為晚期癌症的關鍵。

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