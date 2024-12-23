癌症｜乳癌末期存活率不足4成！專家教護乳5招有效降低患癌風險

乳癌連續19年為台灣女性癌症發生率第一位！根據台灣最新癌症登記報告顯示，每天有42人被宣告罹患乳癌，當中約有9人因乳癌失去寶貴生命。乳癌可謂為台灣女性公敵，尤其台灣乳癌好發年齡約在45至64歲之間，其中以45至49歲每10萬名婦女發生213人為最高，這年齡也剛好是家庭支柱角色，常身兼照顧長輩及兒女的多重角色，如不幸罹患乳癌，往往造成家庭的嚴重打擊，在經濟或是心理支撐上都陷入危機！



早期乳癌5年存活率近100% 末期則僅剩約39.4%

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長呼籲，乳癌雖然恐怖，其實只要定期接受乳房X光攝影檢查、及早發現及早治療，其5年存活率接近100％，但如果遲遲不篩檢，不幸拖到第4期（末期），乳癌的5年存活率則僅剩約39.4%。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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「護乳5招」有效降低7成乳癌風險 定期篩檢最重要

乳癌其實是可以預防的，從生活中落實「護乳5招」，就可以有效降低7成的乳癌風險：

第1招：蔬果彩虹579

蔬菜水果含有植物生化素（Phytochemicals），可增強免疫力、誘導癌細胞良性分化、促進癌細胞凋亡、阻斷癌血管增生、抑制癌細胞分裂訊號的傳遞及抗氧化等作用。蔬果彩虹579是：12歲以下兒童每天攝取5份新鮮蔬菜水果，12歲以上女性每天攝食7份蔬菜水果，男性則應每天攝食9份蔬菜水果，且蔬菜比水果需多1份。

第2招：規律運動

運動很重要的即是降低20%罹患癌症的風險，尤其乳癌病友如有規律運動比沒運動的病友可有效降低復發率以及降低40%乳癌死亡率。

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第3招：避免晚生育

女性愈來愈晚婚、晚生育，一生中身體受雌激素影響太久，當心包括乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌等風險也跟著增加。

第4招：定期乳癌篩檢

預防乳癌最重要就是透過X光乳房攝影定期篩檢。台灣政府免費提供45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以期早期發現早期治療，有效提升乳癌存活率。

▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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第5招：遠離煙檳

依據世界衛生組織（WHO）報告調查，煙、酒、檳榔不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等都是誘發癌症的主要危險因子，癌症的死亡約有30％和抽煙有關。提醒女性戒煙並避免二手煙害，就可以減少乳癌風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

