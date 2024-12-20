癌症｜高血鈣、貧血等5大症狀恐為骨髓癌徵兆！建議儘速就醫檢查
撰文：Heho健康
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什麼是骨髓癌？根據資料顯示，骨髓癌為「多發性骨髓瘤」，簡稱骨髓瘤。
許多人以為多發性骨髓瘤為骨癌，但其實它是一種人體免疫細胞B細胞分化而成的漿細胞，過度增生而形成的血液腫瘤疾病，屬於淋巴瘤的一種。
骨髓癌症狀有哪些？（按圖👇👇👇）
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一、高血鈣
骨髓癌可能導致骨骼中的鈣質釋放到血液中，引起高血鈣的症狀。這可能包括噁心、嘔吐、便秘、口渴以及意識不清。在嚴重情況下，高血鈣還可能導致腎衰竭。
二、腎功能異常
骨髓癌可能導致腎功能異常，表現為蛋白尿、少尿、下肢或全身水腫以及食慾不振。
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三、貧血
由於骨髓癌在骨髓腔內增生，影響正常造血功能，可能導致貧血。這可能導致頭暈目眩、全身無力、臉色蒼白以及輕微運動就感到喘不過氣來。
四、骨頭症狀
骨髓癌可能侵蝕骨頭，形成類似蟲蛀洞一樣的病變，導致骨頭疼痛、病理性骨折以及下背痛。
五、感染
骨髓癌細胞可能分泌異常的免疫球蛋白，使人體無法正常對抗感染。因此，容易發生肺炎或泌尿道感染等感染症狀。
6種癌症該如何提早發現？（按圖看清👇👇👇）
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如果您注意到自己出現上述症狀，請儘速就醫檢查是否患有骨髓癌。
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