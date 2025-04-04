癌症｜早期子宮頸癌五年存活率高達95%！必讀3招有效預防癌症

近年來，因為其有年輕化的趨勢，子宮頸癌成為關注焦點。而今年起，台灣國建署也已經增列25至29歲女性，每3年1次可以免費做子宮頸抹片檢查。



要如何預防子宮頸癌呢？3個方法有助預防子宮頸癌。

3招有效預防子宮頸癌（按圖看清👇👇👇）

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接種HPV疫苗：

對尚未開始性行為的女性來說，HPV疫苗可以顯著降低未來患子宮頸癌的風險。這疫苗對其他癌症也有一定的保護作用，男性施打也能預防生殖泌尿道的癌症與頭頸部癌症。

定期進行子宮頸抹片檢查：

子宮頸抹片檢查能夠檢測子宮頸的異常細胞變化，及早發現可能轉變為癌症的病變。一般建議18歲以上或開始有性生活的女性每年進行一次抹片檢查，且建議25歲以上的女性每 3 年進行一次檢查。

不同年齡層女性常見出血問題（按圖看清👇👇👇）

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安全性行為：

進行性行為時，使用保險套可減少HPV感染的風險，儘管保險套無法完全避免HPV傳播，但仍然是一種有效的防護措施。

早期子宮頸癌（1A期）的五年存活率高達95%，然而，當病程進展至第三期時，存活率大幅下降至僅30%。因此，應積極鼓勵女性定期進行子宮頸抹片篩檢。即使已接種子宮頸癌疫苗，仍需維持定期檢查，以確保早期發現與即時治療。此外，建議將篩檢年齡提前至20歲開始，以提高早期診斷的機會，進而提升治療成效。

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